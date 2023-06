El Senat dels Estats Units aprova l'acord sobre el sostre d'endeutament

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El Senat dels Estats Units (EUA) ha aprovat aquest dijous la llei sobre el sostre d'endeutament acordada entre el president, Joe Biden, i el líder del Partit Republicà a la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, a menys d'una setmana del termini límit.

Amb 63 vots a favor i 36 en contra, els senadors de tots dos partits han aprovat a última hora de la nit la norma, que ara haurà de ser signada per Biden abans de quedar implantada.

La norma ja va passar el tràmit més difícil dimecres, quan es va aprovar a la Cambra de Representants, de majoria republicana. Al Senat, amb majoria demòcrata, s'esperava que la llei s'aprovés sense cap dificultat, malgrat les reticències de tots dos partits.

Biden ha celebrat en un comunicat que "els senadors de tots dos partits han votat a favor de protegir el progrés econòmic que tant ens ha costat aconseguir i evitar el primer impagament de la història dels EUA".

"La nostra feina dista molt d'estar enllestida, però aquest acord és un pas endavant decisiu i un recordatori de què és possible quan actuem en interès del nostre país. Espero signar aquest projecte de llei com més aviat millor", ha afegit, per insistir en el missatge que ja ha anat repetint durant tota la negociació que cap dels dos partits ha aconseguit íntegrament el que volia.

Per la seva banda, McCarthy --que els darrers mesos s'ha enfrontat a dures crítiques dins el seu propi partit per les concessions a Biden en l'acord-- també ha celebrat l'aprovació de la llei, després d'assegurar que ha aconseguit que "Washington torni a treballar".

La secretària del Tresor dels EUA, Janet Yellen, va posar com a data límit per aprovar la mesura el pròxim 5 de juny, per la qual cosa les votacions s'han donat amb un marge d'error mínim.

Yellen havia alertat que no arribar a un acord sobre el sostre de deute provocaria "una catàstrofe econòmica i financera" que desencadenaria una recessió mundial i amenaçaria amb soscavar el lideratge nord-americà.