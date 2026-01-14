Una senadora republicana i una demòcrata proposen una llei per impedir a Trump annexionar-se Groenlàndia

Europa Press/Contacto/Stefani Reynolds - Pool Via
La senadora republicana Lisa Murkowski i la demòcrata Jeanne Shaheen han presentat aquest dimarts per la nit una proposta de llei per impedir al president dels Estats Units, Donald Trump, que annexioni Groenlàndia al país nord-americà, enmig de la insistència del mandatari per fer-se amb el territori àrtic malgrat que tant les autoritats groenlandeses com les de Dinamarca i la Unió Europea han defensat la pertinença de la gran illa al regne escandinau.
El text, denominat "Llei de Protecció de la Unitat de l'OTAN", inclou cinc clàusules principals entre les quals es troba "reconèixer que qualsevol ocupació o presa del territori sobirà d'un aliat de l'OTAN violaria la Carta de les Nacions Unides i el Tractat de l'Atlàntic Nord", segons el comunicat publicat per Murkowski en el seu web.
A més, la norma també "prohibiria l'ús de fons del Departament de Defensa per bloquejar, ocupar, annexionar, dur a terme operacions militars contra o exercir d'una altra manera el control sobre el territori sobirà d'un Estat membre de l'OTAN sense l'autorització d'aquest Estat o l'aprovació del Consell de l'Atlántico Nord".