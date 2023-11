El senador republicà Tim Scott abandona la carrera a la Casa Blanca

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El senador republicà per Carolina del Sud Tim Scott ha anunciat aquest diumenge que suspendrà la seva campanya presidencial, abandonant la carrera a la Casa Blanca el 2024, en portar mesos estancat en les enquestes malgrat haver gastat grans quantitats de diners en anuncis de televisió.

"Quan torni a Iowa, no serà com a candidat presidencial. Estic suspenent la meva campanya. Crec que que els votants, que són les persones més destacades del planeta, han estat molt clars al dir-me: 'Ara no, Tim'", ha manifestat en declaracions a la cadena de televisió Fox News.

Scott ha agregat que no té pensat donar suport a un altre candidat en les primàries del Partit Republicà. "La millor manera per mi d'ajudar és no intervenir", ha asseverat, alhora que ha rebutjat mostrar-se disposat a ser vicepresident d'un altre dels candidats.

Aquest anunci arriba dues setmanes després que l'exvicepresident estatunidenc Mike Pence es retirés com a candidat a les primàries de la formació amb vista als comicis presidencials. "M'ha quedat clar que no és el meu moment", va declarar llavors, deixant més diàfan el camí a qui va ser el seu company de fórmula, Donald Trump, després de criticar-lo obertament.

Pence va ser clau per a la certificació dels resultats de les eleccions presidencials de 2020, en les quals va ser triat Joe Biden malgrat les denúncies de frau plantejades per Trump. Després d'això va llançar una campanya emparada en les idees més conservadores del partit en contrast amb altres discursos com els de Trump o Ron DeSantis. En qualsevol cas sempre ha estat per darrere en enquestes i recaptació d'altres líders com els propis Trump i DeSantis o Nikki Haley.