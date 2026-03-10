Lindsey Graham demana a Trump retirar les bases nord-americanes d'Espanya

Ressalta que vol que aquestes instal·lacions "surtin d'Espanya i es traslladin a un país que ens permeti utilitzar-les"
MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -
El veterà senador nord-americà Lindsey Graham, considerat un dels aliats clau del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reclamat al mandatari que retiri les bases nord-americanes d'Espanya pel rebuig del Govern espanyol a que aquestes instal·lacions siguin utilitzades en l'ofensiva contra l'Iran, llançada per sorpresa el 28 de febrer de manera conjunta amb Israel.
Graham ha insistit que l'Iran estava "a unes setmanes" d'obtenir armes nuclears i ha recalcat que les autoritats iranianes són "nazis" i que si haguessin aconseguit armament atòmic, "l'haurien fet servir", si bé Teheran ha insistit en tot moment que el seu programa nuclear només té finalitats civils i l'AIEA ha subratllat que no hi ha proves que el règim iranià tingués la intenció de desenvolupar armes nuclears.
"Als nostres aliats els pregunto: si no es poden unir a aquesta lluita, a quina lluita s'uniran? A Espanya: no ens permeteu fer servir les vostres bases, bé, les nostres bases aèries al vostre país, per impedir que un règim homicida obtingui armes nuclears que terroritzen el món?", s'ha preguntat el republicà, un pes pesant en la política exterior nord-americana.
"Aquest vespre insto el president Trump a que traslladi totes les nostres bases fora d'Espanya", ha manifestat en una entrevista concedida a la cadena de televisió Fox News. "Tenim un compromís amb Espanya en virtut de l'Article 5 de l'OTAN; però hauríem de tenir bases aèries en un país que no ens permet utilitzar aquests avions per protegir el món contra un règim nazi de perfil religiós?", s'ha preguntat.
Espanya ha rebutjat donar suport militar als EUA en l'ofensiva contra l'Iran mitjançant les bases militars de Morón i Rota en al·legar que l'operació no té cabuda en el conveni que regeix la cooperació entre els dos països, fet que ha aixecat les crítiques de l'administració Trump.
Així, Graham ha destacat que Espanya "ha perdut el rumb" i ha reiterat la necessitat de retirar les bases nord-americanes del país. "Als nostres amics a Espanya: heu perdut el rumb. Ja no vull fer negocis amb vosaltres", ha apuntat.