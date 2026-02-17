El senador demòcrata Mark Kelly "considerarà seriosament" presentar-se a les eleccions presidencials del 2028

Europa Press/Contacto/Michael Brochstein
MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El militar nord-americà retirat i senador demòcrata Mark Kelly ha afirmat que "considerarà seriosament" presentar-se a les eleccions presidencials previstes pel 2028 per així succeir a la Casa Blanca a l'actual president, Donald Trump, qui ho va titllar de "sediciós" per unes declaracions en les quals, junt amb altres cinc congressistes demòcrates, animava a les tropes a desobeir ordres il·legals en el marc dels atacs mortals contra suposades narcollanxes en el Carib i el Pacífic.
L'excapità de la Marina i també enginyer i exastronauta ha reconegut d'aquesta manera en declaracions a la cadena britànica BBC que "considerarà seriosament" unir-se a la carrera presidencial, al·legant que el país està "travessant temps molt difícils".
"Soc un dels pocs enginyers, l'única persona amb un títol de postgrau en enginyeria en el Senat dels Estats Units. Tinc experiència en combat, alguna cosa poc comú. Vaig passar 25 anys a l'exèrcit", ha destacat sobre el seu perfil electoral. "És una decisió seriosa. Simplement encara no l'he pres", ha dit.