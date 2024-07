Un senador demòcrata demana públicament per primera vegada a Biden que retiri la seva candidatura a la reelecció

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

Peter Welch ha estat el primer senador demòcrata que ha demanat públicament al president dels Estats Units, Joe Biden, que retiri la seva candidatura a la reelecció enmig de les pressions dins del partit després del fracàs del mandatari en l'últim debat amb el seu rival, l'expresident Donald Trump, i davant dels dubtes sobre la seva salut.

"El que està en joc no podria ser més important. No podem oblidar la desastrosa actuació de Biden en el debat. No podem ignorar ni desestimar les preguntes vàlides que s'han plantejat des d'aquesta nit", ha assenyalat el senador per l'estat de Vermont en un article d'opinió publicat al diari nord-americà 'The Washington Post'.

Welch, que ha destacat el seu "gran respecte" pel president, ha indicat que entén "per què Biden vol presentar-se", ja que els "va salvar de Trump una vegada i vol fer-ho de nou". "Però necessita reavaluar si és el millor candidat per fer-ho. Al meu entendre, no ho és. Pel bé del país, li demano que es retiri", ha subratllat.

En aquest sentit, ha considerat que la vicepresidenta, Kamala Harris, és "una líder capaç i provada" i ha agregat que el partit té "altres governadors i senadors demòcrates d'estats clau elegibles, joves i plens d'energia".

"Vermont estima a Biden. El president i la vicepresidenta van rebre un percentatge de vots major aquí que en qualsevol altre estat. Però els ciutadans de Vermont estan preocupats que no pugui guanyar aquesta vegada i estan aterroritzats davant d'una altra Presidència de Trump", ha manifestat en posar èmfasi sobre la tendència demòcrata del seu estat.

Aquest posicionament el converteix en el desè congressista demòcrata a demanar un canvi en la candidatura de Biden, si bé els nou anteriors són els seus companys de la Cambra de Representants. No obstant això, diversos senadors --que no han arribat a realitzar aquesta sol·licitud-- han plantejat les seves preocupacions sobre una eventual victòria de Trump.

Biden porta diversos dies apareixent en mitjans nord-americans per revertir la imatge de feblesa que li va atorgar el debat a Atlanta, on es va mostrar afeblit i imprecís davant Trump. El propi president nord-americà va reconèixer que havia fet un mal debat, unh fet que va atribuir al cansament de campanya.

Davant d'aquesta situació, el líder de la majoria demòcrata del Senat, Chuck Schumer, estaria enviant senyals en privat als donants de la formació política que està obert a una candidatura presidencial demòcrata que no estigui encapçalada per Biden, segons ha pogut saber el portal de notícies Axios.

Després d'aquestes informacions, Schumer ha reiterat aquest dimecres a la nit el seu suport a Biden: "Com he deixat clar en repetides ocasions, tant en públic com en privat, dono suport al president i mantinc el meu compromís de garantir que Donald Trump sigui derrotat al novembre", ha manifestat.