La SEGIB preveu l'assistència de més de 14 presidents a la cimera de Madrid

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, ha avançat que més de 14 presidents assistiran a la XXX Cimera Iberoamericana que se celebrarà a Madrid els pròxims 4 i 5 de novembre, en la qual ja estan confirmats "tots els ministres" d'Afers Exteriors i ha assenyalat que projectarà els resultats més concrets en 20 anys.
Així s'ha expressat el representant de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press en el qual ha exposat que la cita de Madrid serà la cimera amb "l'impacte més gran en resultats concrets dels últims 20 anys" i que comptarà amb una assistència "molt contundent"; no obstant això, ha assenyalat que encara hi ha incògnites sobre alguns mandataris.
Aquest és el cas del president de l'Argentina, Javier Milei, i ha admès que té "molt bones expectatives" sobre l'assistència dels presidents de Mèxic i el Brasil, Claudia Sheinbaum i Luiz Inácio Lula da Silva, respectivament.
Pel que fa a la participació de la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, Allamand ha exposat que "està convocada i convidada", però que fins ara l'organització de la cimera només té la confirmació del ministre d'Afers Exteriors, Félix Plasencia. "És un punt que està avaluant el Govern de Veneçuela", ha insistit en referència a la dirigent veneçolana.
De la mateixa manera, pel que fa a Cuba, ha detallat que la participació del president, Miguel Díaz-Canel, es troba en la mateixa situació que Veneçuela, per la qual cosa s'espera la participació del titular d'Exteriors, Bruno Rodríguez, "amb una delegació completa".
A la cimera també estan convidats el secretari general de l'ONU, António Guterres, el president del Consell Europeu, António Costa, i tres països observadors: l'Índia, Turquia i Angola, amb els quals els països llatinoamericans aspiren a reforçar les relacions.
Allamand ha subratllat que es tracta de tres estats que "poden aportar molt" a la reunió i que la seva assistència vol dir que veuen "la comunitat com un actor internacional", i en aquest sentit ha destacat la importància de la presència de l'Índia perquè creu que tindrà un paper "molt més intens" en la política global i esdevindrà un actor principal".
Els líders que no hi assistiran són el president de Nicaragua, Daniel Ortega, i el de Colòmbia, Abelardo de la Espriella. Quant al seu homòleg uruguaià, Yamandú Orsi, és dubte arran de la visita del Papa l'endemà de la cimera.
En aquest sentit, al llarg de l'esmorzar organitzat per Europa Press, el secretari de la SEGIB ha reiterat que s'hi "convida i convoca a tothom" i qui no hi assisteix no és "perquè no se l'hagi convidat".
Més enllà de l'agenda de la cita, Allamand ha valorat que servirà per "reafirmar el valor de l'ordre multilateral basat en regles", en un moment en el qual ha avisat que no s'ha qüestionat mai tant com ara.