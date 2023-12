El secretari de Defensa dels EUA promet a Zelenski "complir amb la seva paraula" de seguir ajudant Ucraïna

WASHINGTON, 12 des. (DPA/EP) -

El secretari del Departament de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, ha promès al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, que Washington "complirà amb la seva paraula" de seguir donant suport militar i financer a Kíiv en un moment en el qual les reserves d'ajuda pels ucraïnesos estan prop d'esgotar-se a causa de la negativa del Partit Republicà a donar suport a un nou paquet al Congrés.

"El compromís dels Estats Units ha de ser honrat, la seva seguretat ha de ser defensada i la seva paraula ha de ser mantinguda. Estem decidits a mostrar al món que no defallirem en la nostra defensa de la llibertat", ha assegurat Austin al mandatari ucraïnès, que ha arribat aquest dilluns a Washington amb l'esperança d'aconseguir el desbloqueig al Congrés.

Zelenski, per la seva banda, ha assegurat que Ucraïna "no es rendirà" en la seva lluita contra Rússia, que està "expandint la seva ideologia per cercar aliats fins i tot als Estats Units", i ha explicat que Moscou està usant la propaganda i la desinformació com a arma contra els estatunidencs.

"Quan el món lliure mostra dubtes, les dictadures ho celebren", ha expressat Zelenski, que serà rebut aquest dimarts pel seu homòleg estatunidenc, Joe Biden, en el que és la seva tercera visita a la capital del país des de l'inici de la guerra. També té planejat reunir-se amb membres del Congrés, inclòs el portaveu republicà Mike Johnson.

El portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha explicat que la visita de Zelenski s'ha produït a petició de Biden en un "moment clau" en el qual l'increment de l'activitat russa abans de l'arribada de l'hivern alhora que el Congrés estatunidenc travessa una crisi política.

Tant Biden com altres membres demòcrates han instat durant mesos els republicans a votar a favor del paquet d'ajuda a Ucraïna per valor de 102.000 milions d'euros --que també inclou fons per a Israel, ajuda humanitària per a altres països i per a la seguretat fronterissa, entre altres qüestions--, l'aprovació de les quals és cada vegada més urgent per a Washington, que ha admès recentment que els fons d'ajuda per a Ucraïna estan pràcticament esgotats a tan sols uns dies que el Senat iniciï el seu recés, programat pel 15 de desembre.

No obstant això, els republicans insisteixen que s'han de prendre mesures més estrictes a la frontera per afrontar la migració irregular malgrat que el paquet ja inclou 5.300 milions de dòlars (4.900 milions d'euros) per a duanes i protecció de fronteres i altres 2.300 milions de dòlars (2.140 milions d'euros) pel control de duanes i migració.

REUNIÓ AMB EL PRESIDENT DEL BANC MUNDIAL I AMB LA DIRECTORA GERENT DEL FMI

Durant el seu primer dia al país, Zelenski s'ha reunit amb el president del Banc Mundial, Ajay Banga, al que ha expressat la seva "gratitud" per tota l'ajuda mobilitzada per l'entitat des de la invasió russa, mentre que Banga ha reafirmat el seu compromís amb el suport financer al país per a la seva recuperació econòmica.

Tots dos han conversat sobre els diferents mecanismes per usar els actius russos congelats per les sancions per a benefici d'Ucraïna, segons un comunicat presidencial.

D'altra banda, el mandatari ucraïnès també s'ha reunit amb la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que ha elogiat a Zelenski pel "excel·lent treball" del seu país en matèria econòmica, i en el qual el desbloquejo de la navegació en el mar Negre ha tingut un "impacte molt positiu".

A més, han parlat sobre la implementació d'un programa de finançament a llarg termini per a Ucraïna per valor de 15.600 milions de dòlars (uns 14.500 milions d'euros) per part del FMI.