Schumer proclama la victòria demòcrata al Senat i avisa Trump que el nou Congrés "frenarà el caos"

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder dels demòcrates a la cambra alta dels Estats Units (EUA), Chuck Schumer, ha celebrat la victòria electoral de la seva formació en les eleccions de mig mandat després de proclamar que el canvi s'acosta i ha advertit el president Donald Trump que la nova majoria utilitzarà totes les eines legislatives i investigadores per fiscalitzar l'executiu.
"Contra tot pronòstic, els demòcrates hem guanyat al Senat", ha arrencat Schumer en una conferència de premsa després de confirmar-se que el seu partit controlarà les dues cambres del Congrés,i ha qualificat els resultats com una "reordenació generacional del mapa del Senat" després de vèncer en estats tradicionalment conservadors com Kansas o Texas.
Schumer ha detallat els tres pilars que, segons ell, expliquen la victòria i guiaran l'acció de la nova majoria: la reducció del cost de la vida --especialment la gasolina, els aliments i la llum--, la lluita contra la corrupció de l'administració republicana i la fi del "caos" exterior i interior.
Ha exigit la fi de les operacions bèl·liques a l'Iran i ha assenyalat que "els nord-americans no saben per què hi lluitem allà", i ha suggerit l'ús del poder pressupostari del Congrés com a via per forçar la fi del conflicte.
Així mateix, el dirigent demòcrata ha enviat un avís directe a la Casa Blanca davant l'amenaça de vetos presidencials: "Els dies del Senat submís davant Trump s'han acabat", i ha subratllat que la gent no els ha donat la majoria per fer el que vulguin, "sinó per fer el que el poble americà vulgui".