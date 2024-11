Scholz diu que no va provocar la ruptura de la coalició governamental

BERLÍN, 11 nov. (DPA/EP) -

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha dit aquest diumenge que no ha forçat deliberadament la ruptura de la seva coalició de govern, després que el ministre de Finances d'Alemanya, Christian Lindner, l'hagués acusat de provocar una ruptura "calculada" quan el va cessar del càrrec per diferències entre els socis de la desgastada aliança en matèria econòmica.

"No la vaig provocar", ha resolt en una entrevista en la qual ha afirmat que ha lluitat "fins al final" per mantenir unida la coalició tripartita formada pels socialdemòcrates (SPD), els verds i els demòcrates lliures (FDP), extrem que finalment li va ser "impossible".

Scholz ha assegurat que ha hagut de "suportar el fet que sempre posava bona cara en honor del compromís i la cooperació, de vegades fins i tot jugant un joc bastant desagradable". "Però quan s'acaba, s'acaba", ha indicat, defensant les seves accions. No obstant això, també ha assegurat que el seu paper ha estat important a l'hora de mantenir el Govern dempeus.

"Sense els meus repetits esforços per aconseguir la cooperació i el compromís, el Govern no hauria durat tant. Ni tan sols s'hauria format", ha declarat.

PRONOSTICA UNA VICTÒRIA DE L'SPD

D'altra banda, ha pronosticat una nova victòria de l'SPD en els comicis, al·legant que la seva formació és més "assenyada" que la del seu rival conservador, Friedrich Merz, candidat de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU).

"Em sento una mica més tranquil pel que fa als assumptes d'Estat, per dir-ho de la forma més educada que puc", ha expressat, considerant que les majors diferències entre els dos tenen a veure amb el caràcter i el temperament.

Fins ara, les enquestes no estan d'acord: l'SPD està entre 15 i 18 punts percentuals per darrere de la CDU i el seu partit germà bavarès, la Unió Social Cristiana (CSU). Però Scholz no semblava preocupat. "És un marge molt recuperable", ha conclòs.