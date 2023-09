Scholz demana desconfiar de les "falses propostes de pau" per a la guerra d'Ucraïna

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, ha demanat davant l'Assemblea General de l'ONU desconfiar de les "falses propostes de pau" per a la guerra d'Ucraïna i que només ho són "de paraula", en referència a les propostes russes sobre tenir en compte els seus interessos al país.

"Hem de desconfiar de les falses solucions que representen la pau només de paraula. Perquè la pau sense llibertat es diu opressió. La pau sense justícia es diu dictadura. Moscou ho ha d'entendre d'una vegada per sempre", ha afirmat Scholz.

"No oblidem que Rússia és la responsable d'aquesta guerra. I que és el president rus (Vladímir Putin) qui pot posar-hi fi en qualsevol moment amb tan sols una ordre", ha afegit el mandatari alemany.

Scholz també ha agraït als països que s'hi han involucrat per buscar fórmules de pau "perquè aquesta guerra està tenint conseqüències insuportables arreu del món".

En aquest sentit, ha recordat que els ucraïnesos "lluiten per la seva vida, per la seva llibertat i per la independència i la integritat territorial del seu país", que són uns principis que defensa la mateixa Carta de l'ONU.

A més a més, el canceller ha demanat una reforma del Consell de Seguretat de l'ONU, perquè Àfrica, Àsia i l'Amèrica Llatina tinguin més influència i avançar cap a un món multipolar "des dels mecanismes de les Nacions Unides".

En referència a altres conflictes, Scholz ha recordat les víctimes dels combats al Sudan i a República Democràtica del Congo.