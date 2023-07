Scholz assegura a Zelenski que el suport d'Alemanya a Ucraïna serà "continu i infrangible"

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha assegurat durant una trucada al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que Alemanya els continuarà fent costat de manera "contínua i infrangible".

"El nostre suport continu i infrangible a Ucraïna està assegurat durant el temps que calgui. Acabo d'assegurar-ho a Zelenski en una trucada telefònica. Junts fem una crida a l'extensió de l'acord del gra en vista de la situació alimentària mundial", ha expressat Scholz a Twitter.

Zelenski ha agraït al canceller l'ajuda i assegura que han fet "passos importants" de cara a la implementació del pla de pau ucraïnès, a més d'informar-lo sobre els progressos de l'ofensiva ucraïnesa d'estiu.

"Avui he parlat amb el canceller Scholz. Alemanya ha ajudat Ucraïna amb la defensa aèria d'una manera molt important. Els brillants sistemes alemanys IRIS-T han estat molt efectius per protegir el nostre cel. També tenim Patriots nord-americans molt efectius que ha entregat Alemanya. Ucraïna està agraïda pels tancs i per la resta de l'assistència vital!", ha informat Zelenski en un discurs.

Respecte a la defensa aèria, el president ucraïnès ha assegurat que el país "encara no té prou sistemes de defensa aèria d'alta qualitat per protegir tot el territori i abatre tots els objectius enemics. L'enemic se n'està aprofitant, com ha fet avui, quan ha perpetrat un altre atac terrorista a la ciutat de Sumi amb un dron iranià, (...) Com a resultat d'aquests atacs, hi ha ferits i morts".

"L'objectiu és que l'escut aeri ucraïnès pugui protegir el nostre territori del terror rus i, en el futur, esdevenir la base de l'escut del cel europeu. Això és absolutament necessari i absolutament possible", ha afegit Zelenski.