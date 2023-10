Scholz anuncia la prohibició de les activitats de Hamas a Alemanya

Confirma la suspensió de l'ajuda al desenvolupament de Palestina



BERLÍN, 12 oct. (DPA/EP) -

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha anunciat aquest dijous la prohibició de les activitats del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a Alemanya després de l'ofensiva llançada dissabte contra Israel i que ja ha deixat més de 1.300 morts.

En una intervenció al Bundestag, Scholz ha assenyalat que es procedirà, a més, a prohibir la xarxa de solidaritat amb els presos palestins Samidoun a causa de la polèmica aixecada després de celebrar la incursió.

"És menyspreable. És inhumà. Contradiu tots els valors amb els quals estem compromesos com a país", ha dit Scholz. "No deixarem d'actuar davant l'odi i la incitació a l'odi. No tolerem l'antisemitisme", ha afegit.

El canceller ha afirmat així que les autoritats faran complir la prohibició de manera conseqüent. "Qualsevol que glorifiqui els crims de Hamas o utilitzi els seus símbols pot ser processat a Alemanya", ha manifestat.

"Qualsevol que condoni assassinats i homicidis o inciti a cometre actes criminals pot ser processat. Qui cremi banderes israelianes pot ser processat. Qui doni suport a una organització terrorista com Hamas pot ser processat", ha detallat.

Scholz ha sostingut que les forces de seguretat exigiran responsabilitats. "Aquests mitjans inclouen expressament la prohibició d'associacions i activitats", ha sostingut.

Segons dades de l'Oficina per la Protecció de la Constitució, el servei d'Intel·ligència interior, Hamas compta amb el suport d'unes 450 persones a Alemanya, moltes de les quals són ciutadans alemanys.

No obstant això, no existeix una branca oficial del grup a Alemanya i les associacions pròximes al moviment van ser prohibides fa anys. L'única mesura addicional possible és la prohibició d'activitats anunciada aquest dijous.

CONFIRMA LA SUSPENSIÓ DE L'AJUDA A PALESTINA

Així mateix, Scholz ha confirmat que l'ajuda al desenvolupament per a Palestina se suspendrà després que el Govern va anunciar a principis d'aquesta setmana que n'estava revisant l'entrega.

No obstant això, ha matisat que les autoritats primer han de finalitzar el procés de revisió per garantir que "serveix de la millor manera a la pau regional i la seguretat d'Israel".

"Fins que no es completi aquesta revisió, no posarem a disposició cap nou recurs de cooperació per al desenvolupament", ha dit abans d'expressar que "malauradament, es pot preveure el patiment de la població civil de la Franja de Gaza, que probablement creixerà més". "Però també és culpa de l'atac de Hamas", ha continuat.

El canceller alemany ha indicat, al seu torn, que està fent tot el possible per aconseguir l'alliberament de tots els segrestats en mans de Hamas. "Estic en contacte amb el president egipci (...) i també parlaré amb el president turc", ha puntualitzat.

D'altra banda, les autoritats israelianes han sol·licitat aquest mateix dijous a Alemanya munició per als seus bucs de guerra, tal com ha assenyalat el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius.

Així, ha afirmat que parlarà amb les autoritats d'Israel per tenir més detalls sobre la petició i ha confirmat que Berlín entregarà equips mèdics. "Estem amb Israel", ha manifestat.