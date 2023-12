Save the Children alerta de la impossibilitat de fer arribar l'ajuda humanitària necessària a Gaza

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha denunciat que no s'estan respectant les condicions per fer arribar l'ajuda humanitària a Gaza, la qual cosa impedeix proporcionar l'assistència necessària davant l'augment de l'ofensiva del Govern d'Israel i el setge als territoris de la Franja.

La directora executiva de l'ONG, Inger Ashing, ha alertat que "si no s'estableix immediatament un alto el foc definitiu i les condicions necessàries per a una resposta humanitària, el cost serà la vida de més nens".

També ha descrit amb "horror" la situació dels nens a Gaza, que "han estat desplaçats per força, atapeïts en un minúscul tros de terra on no hi caben. Els que no s'han vist obligats a abandonar les seves llars estan aïllats dels serveis bàsics necessaris per sobreviure, lluny de l'escassa ajuda humanitària que se'ls pot prestar", ha explicat.

Diferents organitzacions humanitàries han advertit que "no existeix cap lloc segur a Gaza" i de la impossibilitat de fer arribar l'ajuda humanitària. A més, han lamentat que no poden "desenvolupar el seu treball amb eficàcia", que és l'"únic salvavides per a les famílies".

Així mateix, Ashing ha alertat de la situació de "inanició i malaltia" a la qual s'enfronten ara els menors que han sobreviscut. Des de Save the Children parlen de "cucs que s'extreuen de les ferides i de nens sotmesos a amputacions sense anestèsia" i d'un sofriment humà que és "intolerable".

Les últimes xifres de morts just quan es compleixen dos mesos de la resposta d'Israel a l'ofensiva llançada per Hamás el 7 d'octubre, ha arribat als 17.200, segons les últimes xifres proporcionades.