Sarkozy diu en sortir de la presó que "la llei s'ha aplicat" i que "la veritat prevaldrà"

L'expresident de França Nicolas Sarkozy (2007-2012) ha afirmat, després de sortir aquest dilluns de la presó, que "la llei s'ha aplicat" i que "la veritat prevaldrà", després d'haver passat tres setmanes empresonat en ser condemnat a cinc anys per associació de malfactors en relació amb els fons que va rebre la seva campanya per part del règim del difunt líder libi Moammar al-Gaddafi.
"La llei s'ha aplicat. Ara em prepararé per al recurs. La meva energia està centrada exclusivament a demostrar la meva innocència. La veritat prevaldrà. Aquesta és una lliçó que ens ensenya la vida. La resta de la història encara està per escriure", ha manifestat a través d'un missatge publicat en el seu perfil de la xarxa social X.
Així mateix, ha donat les gràcies "a totes les persones" que li han escrit, recolzat i defensat. "Els vostres milers de missatges de suport m'han commogut profundament i m'han donat la força per superar aquesta dura prova", ha assegurat l'exmandatari francès.
Un tribunal ha "considerat acceptable" la petició per posar-lo en llibertat i li ha imposat un seguit de restriccions, entre les quals la prohibició d'abandonar el país o de mantenir contacte amb persones implicades en el procés, entre elles el ministre de Justícia, Gérald Darmanin, que el va visitar a la presó el 29 de novembre.