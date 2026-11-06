Publicat 06/11/2026 07:14

Santiago Peña confirma que exercirà la seva defensa davant el Senat i el Govern nega que hagi fugit

Archivo - Arxiu - El president del Paraguai, Santiago Peña, durant un fòrum polític a Madrid.
David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

   MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

   El president del Paraguai, Santiago Peña, ha anunciat que compareixerà davant el Senat per exercir formalment el seu dret a la defensa en el judici polític obert en contra seva per l'escàndol financer de Ueno Bank.

   La primera sessió del procés ha conclòs al final de la tarda del dijous i el mandatari ha quedat citat per reprendre el procés aquest divendres a les 10:00 hores (hora local) i, mentrestant, el portaveu de l'Executiu ha desmentit les informacions sobre una suposada fugida del país.

   "Davant la continuïtat del judici polític, em presentaré i exerciré el meu dret a la defensa. Ho faré amb arguments i proves, amb respecte a la Constitució i a les institucions de la República", ha manifestat Peña a xarxes, assegurant que assumirà el tràmit no per "orgull personal", sinó per la responsabilitat de "rendir comptes i donar explicacions enfront del poble paraguaià".

Contador

Contingut patrocinat