Sánchez veu un "precedent molt perillós" en l'atac de Trump a Veneçuela

Pool Moncloa/Fernando Calvo
MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que veu un "precedent molt perillós" en l'operació del president d'Estats Units, Donald Trump, duta a terme dissabte a Veneçuela, perquè és una acció militar "sens dubte il·legal" i per "apropiar-se dels recursos naturals".
En una roda de premsa des de París, on s'ha celebrat aquest dimarts una reunió de la Coalició de Voluntaris, ha condemnat l'atac de Washington sobre Caracas, i ha defensat un "ordre internacional basat en regles", que en la seva opinió és el que permet que el món no es regeixi per "la llei de la selva".
"L'operació a Caracas suposa un precedent terrible i un precedent molt perillós, un precedent que per cert ens recorda agressions passades i que empeny el món a un futur d'incertesa i d'inseguretat com el que ja vam patir després d'altres invasions", ha advertit.
Espanya "creu en la pau, en la diplomàcia i en la Carta de Nacions Unides" i tampoc no pot acceptar que "s'amenaci explícitament la integritat territorial d'un Estat europeu" com és el cas de Dinamarca, més concretament de Groenlàndia.