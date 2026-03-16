Sánchez es reuneix aquest dimecres amb Zelenski, en la seva quarta visita a Espanya

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquest dimecres amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en la que serà la quarta visita a Espanya del seu homòleg ucraïnès.
L'executiu ha confirmat la visita institucional del president ucraïnès, que serà rebut per Sánchez al palau de La Moncloa cap a les 11.30 hores. En finalitzar la trobada, els dos dirigents oferiran una compareixença conjunta davant els mitjans de comunicació.
Posteriorment, Zelenski anirà a la cambra baixa, que presideix Francina Armengol, i també es reunirà amb el president de la cambra alta, Pedro Rollán.
En concret, es tracta de la quarta visita oficial de Zelenski a Madrid. L'última es va produir el passat mes de novembre durant la qual el mandatari ucraïnès va visitar el Congrés dels Diputats, a més de mantenir una trobada amb el rei Felip VI i el líder de l'executiu.
En la seva primera visita a Espanya, Zelenski va signar amb Sánchez al complex de La Moncloa un acord bilateral de seguretat i defensa que es va estendre a àmbits com l'assistència humanitària, la reconstrucció del país i "la recerca d'una pau justa i duradora basada en el dret internacional". Així mateix, els reis d'Espanya van organitzar un esmorzar d'honor amb el mandatari internacional al Palau Reial.
En el cas de Felip VI, el president ucraïnès s'ha reunit tres cops amb el cap d'estat, amb una primera trobada l'octubre del 2023 a Granada en la ciemra de la Comunitat Política Europea, en què també va coincidir amb Sánchez.
El maig del 2024 es va reunir per segon cop amb el monarca durant la visita oficial que va fer a Madrid, i el passat mes de novembre per tercer cop. Així mateix, Felip VI va tenir ocasió de saludar Zelenski a l'Assemblea General de l'ONU el passat mes de setembre.