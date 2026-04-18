Sánchez es reuneix amb Sheinbaum per resoldre el xoc entre Espanya i Mèxic per la Conquesta

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dissabte amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, després de diversos anys de friccions entre tots dos països per l'exigència de disculpes al Rei Felip VI per la Conquesta.
Han fet una trobada breu a Barcelona, aprofitant la celebració de la IV Reunió en defensa de la democràcia, a què ha anat la dirigent mexicana igual que diversos dirigents d'esquerra de tot el món.
Amb aquesta reunió es posa fi a una etapa de xoc, després que el 2019 l'aleshores president, Andrés Manuel López Obrador, reclamés una disculpa al monarca espanyol pels excessos després de l'arribada dels espanyols a Amèrica al segle XVI.
Aquest mateix dissabte a la seva arribada, Sheinbaum va llançar un missatge conciliador, assegurant que no hi ha crisi diplomàtica amb Espanya i que "mai la hi ha hagut". "L'important és reconèixer la força dels pobles originaris per a la nostra pàtria", va dir a l'inici de la jornada.
La visita de Sheinbaum --la primera a Europa des que va assumir la presidència el 2024-- i la reunió amb Sánchez venen precedides de diversos gestos des d'Espanya, una vegada que el Rei va admetre que va haver "molts abusos" durant el període de la Conquesta.