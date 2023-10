Sánchez promet a Zelenski nous sistemes antiaeris i antidrons i nous equips de desminat

GRANADA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha ofert al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, sistemes antiaeris i antidrons i equips de desminat durant la trobada que han mantingut al marge de la cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) a Granada.

Sánchez ha assegurat al mandatari ucraïnès que "Espanya continuarà donant suport a les capacitats ucraïneses per defensar les seves ciutats, infraestructures energètiques i ports", han informat fonts governamentals.

En aquest sentit, el president del Govern central ha ofert "nous sistemes antiaeris i antidrons" a més de formació especialitzada sobre aquests dispositius als mateixos militars ucraïnesos i nous equips de desminat, han precisat les fonts.

Dilluns passat, durant una visita a Kíiv per assistir a la reunió de ministres d'Exteriors de la UE, el titular d'aquesta cartera, José Manuel Albares, va anunciar que Espanya contribuiria amb 1,5 milions d'euros al desminat d'Ucraïna.

"Hem parlat del nou paquet d'ajuda militar que inclou capacitats de defensa aèria addicionals, artilleria i sistemes antidrons", ha indicat Zelenski en un missatge a través del seu compte d'X.

El president ucraïnès ha informat a Sánchez sobre l'evolució de la guerra i sobre la importància que es mantingui la unitat a nivell europeu en el suport a Kíiv. En aquest sentit, tots dos han coincidit que la cita de Granada enviarà aquest "missatge d'unitat".

Zelenski, que visita per primera vegada Espanya, ha expressat el seu agraïment tant al president del Govern central com a la "societat espanyola per tot el suport i la clara condemna a l'agressió russa" en un missatge a X.

Així mateix, tots dos han pogut parlar sobre l'adhesió d'Ucraïna a la UE, en espera de l'informe de la Comissió Europea sobre els avenços de Kíiv en les reformes necessàries abans que es puguin obrir les negociacions sobre la seva entrada al bloc.

"Ens estem preparant per obrir les converses d'adhesió durant la presidència espanyola de la UE. Agraeixo a Espanya que ens facin costat en les nostres aspiracions", ha manifestat Zelenski.

"Ucraïna compta amb els nostre suport en el seu camí cap a la UE. Continuem units, ferms, fins a aconseguir una pau justa i duradora", ha assenyalat en aquesta mateixa xarxa social Sánchez.