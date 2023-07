Sánchez promet donar suport a Ucraïna "el temps que calgui" i dona el seu suport perquè entri a la UE

Defensa que només Ucraïna pot fixar els "termes i temps de les negociacions de pau"



MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha promès donar suport a Ucraïna "el temps que calgui" i "sense importar el preu que calgui pagar", i ha mostrat el seu suport al fet que el país es converteixi en Estat membre de la UE i se'n potenciï la participació política dins l'OTAN.

Així ho ha expressat en un discurs davant el plenari del Parlament ucraïnès durant la primera jornada de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, on ha defensat que només Ucraïna pot fixar "els termes i els temps de les negociacions de pau".

En el context de la "il·legal i injustificada agressió russa a Ucraïna", Sánchez ha agraït aquells països i regions que estan proposant una "pau justa i duradora", però ha incidit que no es poden acceptar aquestes propostes perquè aquesta és una "guerra d'agressió amb un agressor i una víctima".

Així, ha sentenciat que "no es pot tractar per igual" Rússia i Ucraïna, i ha subratllat el seu suport a la "fórmula de pau" del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, la qual "és respectuosa amb el dret internacional i la Carta de les Nacions Unides".

Sánchez ha recordat que el primer discurs que va fer al Parlament ucraïnès va ser al febrer d'aquest any, en el primer aniversari de l'"agressió russa" a Ucraïna, i ha incidit que "les coses han canviat des de llavors".

"Avui, Ucraïna es troba en plena contraofensiva contra Rússia, un enemic que està mostrant indicis de feblesa", ha apuntat Sánchez, en referència a la rebel·lió protagonitzada el cap de setmana passat pel Grup Wagner contra el president rus, Vladímir Putin.

Pel president d'Espanya, aquests fets "parlen per si sols". "Si un bàndol mostra feblesa, és perquè hi ha algú que mostra el contrari, determinació", ha reflexionat sobre aquest assumpte, per aplaudir la "determinació, força i coratge" d'Ucraïna.

ENTRADA A LA UE I CONSELL OTAN-UCRAÏNA

Sánchez, que ha insistit que Espanya "plora" amb els ucraïnesos, ha demanat no oblidar que "l'aspiració europea" del poble d'Ucraïna ha estat una de les "excuses" de la invasió russa, un aspecte en el qual ha afegit que era "just" concedir l'estatus del país a candidat de la UE.

"Ningú no s'ho mereix més que vosaltres", ha asseverat davant el Parlament ucraïnès, per assenyalar que no es tracta d'un procés fàcil" i precisar que convertir-se en Estat membre "exigeix canvis, reformes i sacrificis", un esforç que "mereix la pena". Així, ha expressat el seu desig per veure l'informe de la Comissió Europea a la tardor que "asseurà les bases per al futur" d'Ucraïna.

El cap de l'Executiu espanyol, que a més ha anunciat que Espanya destinarà 55 milions d'euros per a la reconstrucció del país, s'ha referit també a la Cimera de l'OTAN a Vílnius i ha destacat que Espanya dona suport a "potenciar la participació política d'Ucraïna mitjançant la creació d'un Consell OTAN-Ucraïna".

Amb això, Ucraïna "ja no serà un convidat, sinó un membre, un membre de dret", ha ressaltat Sánchez, que també ha garantit que Espanya continuarà amb la seva aportació al país entregant més carros de combat, vehicles blindats de transport de tropes i un hospital de campanya amb capacitat quirúrgica.

Finalment, ha enaltit el poble ucraïnès per la seva lluita. "Ucraïna guanyarà aquesta guerra", ha clamat. "Lluiteu per la pau, per la seguretat i per la prosperitat dels vostres fills. I cada soldat ucraïnès ho sap. Els soldats russos lluiten perquè tenen por (...). Europa està amb vosaltres i vosaltres esteu un amb Europa", ha conclòs.