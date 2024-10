Sánchez, Macron i Meloni firmen una declaració per expressar la seva indignació amb l'atac israelià a la FINUL a Líban

MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, el president francès, Emmanuel Macron, i la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, han signat una declaració conjunta en la qual expressen la seva indignació després que diversos cascos blaus de la Força Interina de l'ONU (FINUL) resultessin ferits en Naqura (Líban) després d'atacs israelians.

"Aquests atacs constitueixen una greu violació de les obligacions d'Israel en virtut de la resolució 1701 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i del Dret Internacional Humanitari", ha denunciat la declaració conjunta, signada en el marc de la Cimera MED9 que s'ha celebrat Pafos (Xipre).

En la mateixa, els tres països han condemnat el recent atac, insistint que "són injustificables i han de cessar immediatament", alhora que han recordat que tots els cascos blaus han de ser protegits.

"Reiterem el nostre reconeixement al compromís continu i indispensable de les tropes i personal de FINUL en aquest context tan desafiador", han subratllat, per afegir després que expliquen "amb el compromís d'Israel amb la seguretat de Nacions Unides i les missions bilaterals de manteniment de la pau a Líban, així com amb les organitzacions internacionals actives a la regió".

Espanya, França i Itàlia han fet una crida a un alto-el-foc immediat i a la plena implementació de la resolució 1701 del Consell de Seguretat de l'ONU "per totes les parts, que és l'única forma de permetre que els pobles israelià i libanès tornin a les seves llars de manera segura". Això, junt amb la missió de FINUL, és una contribució fonamental "al cessament d'hostilitats".

En aquest sentit, el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha convocat aquest divendres a l'encarregat de negocis d'Israel a Espanya per traslladar la seva protesta pels atacs duts a terme en l'últim dia per l'Exèrcit israelià contra posicions de la FINUL, en el contingent de la qual hi ha una mica més de 650 soldats espanyols. Tant el Govern francès com l'italià han convocat també als ambaixadors d'Israel.

REUNIÓ DEL MED9

Durant el MED9, que reuneix als caps d'Estat i de Govern d'Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Malta, Xipre, Eslovènia i Croàcia, a més de la presidenta de la Comissió Europea, els líders han abordat temes considerats com a estratègics per a la regió, com la competitivitat, les interconnexions energètiques o les associacions estratègiques entre els països.

El president del Govern central ha fet referència a la greu situació a Orient Mitjà, i ha reiterat la seva taxativa condemna al succeït en la caserna general de la FINUL, on els trets de tropes israelianes van ferir a dos cascos blaus. "Això és inadmissible", ha subratllat.

El cap de l'Executiu ha lamentat que són ja més de 40.000 víctimes a Gaza i Líban, i prop de dos milions de desplaçats a Gaza i gairebé un milió a Líban. Així mateix, ha mostrat la seva preocupació pel "silenci i la inacció de la comunitat internacional davant de la greu situació" a Orient Mitjà, "que acumula més de set dècades d'inestabilitat, guerres i desplaçaments forçats de població".

En aquest context, els membres del MED9 han posat en valor la creació d'una Comissària pel Mediterrani, "que reforça la capacitat de la regió per abordar aquestes qüestions", segons ha informat Moncloa en un comunicat.

També han debatut sobre la migració, un assumpte en el qual el president del Govern ha exposat la posició d'Espanya, que seguirà promovent "una política migratòria solvent, ordenada i eficient, però també solidària i humana", segons Moncloa.

D'altra banda, ha comptat amb la participació del rei Abdallah II de Jordània, que ha estat convidat per abordar la situació d'Orient Pròxim, un dels temes centrals de la jornada.