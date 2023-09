Sánchez destaca davant l'ONU les accions d'Espanya en matèria d'igualtat i contra el canvi climàtic

El president espanyol adverteix de la crisi de desconfiança cap a les institucions" per una ona "extremista i reaccionària"



MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Espanya en funcions, Pedro Sánchez, ha destacat davant l'Assemblea General de l'ONU les accions del seu Govern en matèria d'igualtat i contra el canvi climàtic "a través dels fets" i no només de paraula.

"Espanya ha dit 's'ha acabat'. S'ha acabat amb totes les conseqüències. Perquè cada vegada que una dona avança, avancem tots, homes i dones, amb elles. Queda molt camí per recórrer i moltes batalles per lliurar per aconseguir la plena igualtat. Cap més apressant que l'erradicació definitiva de la violència masclista, l'existència de la qual alguns s'atreveixen a qüestionar contra tota lògica", ha proclamat Sánchez.

A més, ha destacat el "posicionament valent i decidit de la societat civil a Espanya" en matèria d'igualtat entre homes i dones.

"No hi ha major antídot contra l'extremisme reaccionari que el feminisme. Sens dubte, la gran causa del nostre segle: el segle de les dones", ha afegit.

Sobre la base d'això, ha demanat que la igualtat de gènere es vegi reflectida en les posicions de màxim lideratge, inclosa l'ONU i l'Assemblea General, a les quals ha demanat "tenir-ho en compte".

LA DEMOCRÀCIA EN PERILL

Durant el seu discurs, Sánchez ha advertit sobre la "profunda crisi de desafecció i desconfiança cap a les institucions" per una ona "extremista i reaccionària" que posen en perill "la defensa de la democràcia, els drets fonamentals, la igualtat i la justícia social".

En aquest sentit, ha assegurat que aquests moviments comparteixen un discurs de marginació i criminalització de minories desfavorides, de rebot a la igualtat i al feminisme o el qüestionament dels Drets Humans, civils i socials.

"No és fàcil combatre als qui fan de la mentida, la por i la manipulació la seva principal eina. Però hi ha motius per a l'esperança en la determinació de moltes societats per preservar un llegat d'avanços i progrés que no admet tornada enrere", ha sostingut.

Sánchez ha recordat les amenaces contra la democràcia que s'han viscut els últims anys, esmentant l'assalt al Capitoli dels Estats Units o al Congrés del Brasil, a més dels recents cops d'estat al Níger i el Gabon.

"El cop d'estat del passat 26 de juliol al Níger té greus implicacions. Junt amb el de Mauritània, el del Níger era l'únic govern triat democràticament al Sahel. Una regió que acumula anys de deterioració, i que corre el risc de convertir-se en una cadena d'estats fallits que pot estendre la inestabilitat a regions veïnes com el Golf de Guinea, ja assolat per l'amenaça terrorista", ha anotat.

Així, el mandatari espanyol ha garantit el seu compromís amb l'enfortiment de la democràcia, i ha subratllat l'"assoliment encomiable" del procés de pau a Colòmbia i del "valent" procés constituent a Xile.

Pel que concerneix a Llatinoamèrica, Sánchez ha reiterat el seu compromís "amb la necessària tornada a la senda democràtica a Veneçuela per retornar l'esperança d'un futur d'oportunitats per a la seva població".

"Molts conflictes segueixen oberts al món; d'altres, congelats. Per això, vull reiterar el suport decidit del Govern d'Espanya a la tasca dels enviats del secretari general per al Procés de Pau d'Orient Mitjà, a Síria, i a Líbia", ha expressat.

Respecte al Sàhara Occidental, ha explicat que la solució ha de ser "política", "mútuament acceptable" i emmarcada en la Carta de l'ONU i en les resolucions del Consell de Seguretat.

De la mateixa manera, ha promès seguir enviant ajuda humanitària a la població saharaui que es troba vivint en campaments.

ESPANYA I LA SEVA TASCA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

"Espanya parla amb fets a més d'amb paraules. Hem adoptat objectius més ambiciosos en matèria d'energies renovables i també d'eficiència energètica a través del pla nacional integrat d'energia i clima", ha manifestat Sánchez.

Aquestes accions, ha anunciat, són la d'aportar 225 milions d'euros al Fons Verd pel Clima, 20 milions d'euros pel

Fons d'Adaptació i més de 17 milions d'euros en instruments per "reforçar la justícia climàtica".

A més, ha demanat impulsar una revolució tecnològica i econòmica "sense precedents", que ha de comptar amb un "suport social massiu" per combatre el canvi climàtic.

"No hi ha més alternativa que accelerar el desplegament de les energies renovables, de fer-ho a més de manera justa i equitativa fins a triplicar la seva capacitat de generació al final d'aquesta mateixa dècada", ha proclamat el mandatari espanyol.

També ha demanat combatre l'emergència climàtica amb "valentia i determinació" i "amb solidaritat cap als països més vulnerables".

DEFENSA DEL MULTILATERALISME

Així mateix, el president espanyol ha apel·lat a la defensa del multilateralisme a través dels mecanismes de l'ONU, i que el repte es troba en el fet que el sistema funcioni per a tots" per combatre la "retòrica dels enemics del multilateralisme".

Per a això, Sánchez ha donat especial importància a la defensa de l'Agenda 2030 davant de "manipulacions i fal·làcies", i ha lamentat que el món no es troba "en el bon camí" cap al compliment dels seus 17 objectius.

I és que, segons ha avisat, per 2030 hi haurà 575 milions de persones en condicions de pobresa extrema, 84 milions de nens sense escolaritzar i la bretxa de gènere serà tan gran que "serien necessaris 300 anys" per tancar-la.

Per evitar-ho, el mandatari ha demanat deixar de mesurar els finançaments en milers de milions per fer-ho en bilions de dòlars, a més de "maximitzar i optimitzar la capacitat de finançament dels bancs multilaterals de desenvolupament" i explorar altres vies per fer-les més efectives i democràtiques.

Sánchez ha tornat a condemnar la invasió russa a Ucraïna i ha enaltit la resposta de la Unió Europea, la qual considera encaminada a convertir-se en l'avantguarda de la defensa dels béns públics globals, la democràcia, la protecció laboral i social i l'obertura econòmica.

D'altra banda, ha demanat que "un futur acord sobre Gibraltar" entre la Unió Europea i el Regne Unit ha de ser "plenament respectuós" amb la posició de l'ONU, amb la qual Espanya s'alinea "plenament".

També ha demanat impulsar una "política migratòria de referència" per "controlar la immigració irregular i oferir vies per a una migració ordenada i conforme a la llei".

Finalment, el president ha homenatjat a Emma Igual, la cooperant espanyola que va morir a Ucraïna mentre treballava en tasques humanitàries.