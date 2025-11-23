Sánchez demana respecte al dret internacional de Veneçuela malgrat no reconèixer Maduro com a president

JOHANNESBURG 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apel·lat aquest diumenge a obrir "espais de diàleg" de respecte al dret internacional en el conflicte entre Veneçuela i Estats Units per les tensions derivades del desplegament naval d'Estats Units en aigües del Carib.
"Sempre hem tingut la mateixa posició en cadascun dels conflictes i és obrir espais de diàleg de respecte al dret internacional, i això és el que també demanem en aquesta qüestió", ha afirmat en ser preguntat per les últimes notícies sobre Veneçuela, durant la XX cimera del G20.
Sánchez ha recordat que Espanya no ha reconegut el resultat electoral de Veneçuela, encara que això "no és obstacle perquè no es respecti el dret internacional".
"Clarament no hem reconegut el resultat electoral i no reconeixem al president Maduro com el president que ha comptat amb el suport majoritari del poble veneçolà en les últimes eleccions. Però això no és obstacle perquè no es respecti el dret internacional i es trobin camins de diàleg que puguin donar solució a aquesta crisi d'una manera pacífica", ha dit.