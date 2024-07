Sánchez demana a l'OTAN enviar "un missatge contundent d'unitat i cohesió"

JUSTIN TAFOYA/U.S. DEPARTMENT OF STATE

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres als Estats membres de l'OTAN que enviïn "un missatge contundent d'unitat i cohesió, reforçant el vincle transatlàntic i treballant per la pau", en el marc de la celebració de la cimera anual de l'Aliança Atlàntica, que coincideix amb el seu 75 aniversari.

Sánchez ha assenyalat que aquest any la cimera té lloc "en un context internacional complex, marcat per la persistència de l'agressió russa a Ucraïna, la guerra de Gaza i la inestabilitat al flanc sud", en referència a la seguretat al Sahel i tota l'Àfrica, tal com ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Durant l'esdeveniment d'obertura de la cimera, que tindrà lloc del 9 a l'11 de juliol, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que enviarà junt amb diversos Governs europeus --Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Romania -- sistemes de defensa antiaèria Patriot a Ucraïna després de la darrera onada d'atacs russos que en les últimes hores han deixat desenes de morts i més d'un centenar de ferits.

De fet, Biden ha aprofitat el seu discurs com a amfitrió per destacar que l'OTAN es troba "més forta que mai" en un moment en el qual "els autòcrates volen alterar l'ordre mundial", mentre que el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, que ha estat condecorat amb la major condecoració civil dels EUA, ha assegurat que una victòria de Rússia a Ucraïna "embraviria" a altres països com l'Iran, Corea del Nord i la Xina, als quals ha acusat de recolzar a les tropes russes.