Sánchez demana defensar la democràcia contra guerres i desigualtat: "No n'hi ha prou amb resistir"

ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida, davant d'una vintena de dirigents progressistes, a l'acció en defensa de la democràcia enfront de les guerres, la desigualtat i la propagació de la desinformació.
En l'obertura de la IV Reunió en defensa de la democràcia que se celebra aquest dissabte a Barcelona, ha dit que tots els assistents comparteixen una "preocupació" i una "responsabilitat" i els ha comminat a prendre decisions.
Davant de líders com el president de Brasil, Lula da Silva; Mèxic, Claudia Sheinbaum; Colòmbia, Gustavo Petro, i Sud-àfrica, Cyril Ramaphoosa, entre altres, ha advertit que la democràcia no pot donar-se per sentada i ha advertit dels perills que l'erosionen.
"Veiem atacs al sistema multilateral, un intent darrere l'altre d'impugnar les regles del dret internacional i una perillosa normalització de l'ús de la força, i dins de les nostres societats creix la desigualtat i la desinformació", ha dit en l'obertura de la cimera, on és l'amfitrió.
REFORMA DE L'ONU
Per a ell, el risc que afronten les nacions és que la democràcia "es buidi per dins mentre se l'ataca des de fora", i per tant avisa que la resposta no pot ser només defensiva: "No n'hi ha prou amb resistir. Hem de proposar, hem de demostrar que la democràcia no només es defensa; s'enforteix i es perfecciona dia a dia".
Aquest és l'esperit de la reunió d'aquest dissabte que ha fixat tres grans prioritats, segons ha dit. En primer lloc la renovació del sistema multilateral, fonamentalment de l'Organització de Nacions Unides, que ha de reformar-se "amb urgència" per "reflectir la realitat del món del segle XXI" i donar més representació a regions com Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.
"Creiem que ha arribat el moment que Nacions Unides sigui reformada i, per què no, és clar que sí, dirigida per una dona. No és només una qüestió de justícia, sinó també de credibilitat", i ha apostat en diverses ocasions per una dona originària d'Amèrica Llatina com a nova secretària general.
DESIGUALTAT I DESINFORMACIÓ
En segon lloc, quant a la gobernança digital i les xarxes socials, ha advertit que la tecnologia "no es governa sola" i que sense direcció ni regles perjudica a la societat: "Ens divideix i ens fa més depenents".
No es pot permetre, ha afegit, que els algorismes premiïn l'odi, la confrontació i els missatges violents, o que el poder tecnològic "quedi fos del control democràtic".
Així, ha insistit que el seu govern està impulsant una agenda legislativa per exigir responsabilitat a les plataformes i els seus directius; per perseguir la publicació de continguts il·legals i també per mesurar l'impacte d'odi i la polarització. A més, ha reiterat que limitarà l'accés dels menors a les xarxes.
La tercera prioritat d'aquesta reunió, ha dit a continuació, és el combat contra la desigualtat, al·legant que no és compatible amb democràcies sanes i fortes i que, quan les oportunitats no arriben a tothom, la democràcia perd legitimitat.
Creu que en aquest context creix l'extremisme (que "no obre l'esquerda" sinó que "ocupa l'espai"), i per això aposta per una agenda de justícia social, igualtat d'oportunitats i igualtat de gènere per tenir societats més inclusives.