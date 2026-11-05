Sánchez demana ambició als socis iberoamericans en un món dividit: "El més fàcil seria no ser avui aquí"

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reclamat "ambició" als estats que participen en la XXX Cimera Iberoamericana que se celebra a Madrid en un context internacional de divisió i davant els qui opten per l'unilateralisme i la guerra: "El més fàcil en un món com el d'avui seria no ser avui aquí", ha assenyalat en l'inici del plenari en senyal d'agraïment.
Durant la intervenció, amb la qual ha obert la sessió, ha aplaudit els estats que han vingut i ha evitat refugiar-se en les diferències i resignar-se en "un món cada cop més dividit".
"El missatge que traslladem és justament el contrari, Iberoamèrica ha triat un altre camí", ha indicat davant els líders --inclòs el president de l'Argentina, Javier Milei, amb el qual prèviament s'havien saludat fredament-- i davant el rei, Felip VI, encarregat de moderar el debat.
El president ha celebrat que la comunitat iberoamericana hagi apostat pel diàleg i la cooperació, "en un temps en el qual pretenen reduir les relacions internacionals a la força i a la subordinació" i es promulga l'"unilateralisme".
També ha defensat aquest fòrum com un promotor de la pau, "perquè la destrucció i el dolor de la guerra no puguin ser el preu de l'ambició d'uns quants", ha etzibat en una crítica al president dels Estats Units, Donald Trump, al d'Israel, Benjamin Netanyahu, i també al de Rússia, Vladímir Putin.
Ha demanat no limitar-se a observar les grans transformacions d'aquesta època, com la intel·ligència artificial o el canvi climàtic, sinó "tenir l'ambició d'influir-hi" per "defensar la nostra visió del món", segons ha apuntat.
Malgrat les diferències ideològiques entre els governs de la regió iberoamericana, Sánchez ha animat a avançar "junts". "Perquè el risc més gran per a Iberoamèrica no és pensar diferent, sinó deixar de pensar en gran", ha manifestat.