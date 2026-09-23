Sánchez defensa junt amb Macron la protecció de la infància davant de la IA

BORJA PUIG DE LA BELLACASA - MONCLOA
MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha defensat la implementació de normatives enfront de la intel·ligència artificial (IA) a fi d'evitar que el món digital es converteixi en "una jungla sense llei", en el marc d'una nova trobada del Diàleg d'Alt Nivell per a la protecció dels drets de la infància enfront de la Intel·ligència Artificial, junt amb els mandataris de França, Kenya i Austràlia, copresidents de la coalició junt amb Sánchez.
"Un món digital sense regles no és un espai de joc, és una jungla sense llei", ha alertat el dirigent espanyol en una intervenció inaugural en la qual també ha afirmat que, malgrat el potencial de la IA en àmbits com la investigació sanitària, entranya "enormes riscos".
Entre aquests, ha lamentat que "alguns tecno-oligarques concentren poder i riquesa, modelen valors i preferències", desenvolupant una tecnologia que "agreuja problemes com el ciberassetjament, l'odi, els delictes sexuals o la solitud".