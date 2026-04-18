Sánchez clausura la GPM apel·lant a l' "orgull" de l'esquerra enfront del pessimisme de la dreta

Kike Rincón - Europa Press
Celebra la "unitat" mostrada pels progressistes a Barcelona
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha clausurat aquest dissabte la cimera dels progressistes Global Progressive Mobilisation apel·lant a l' "orgull" de l'esquerra i reivindicant els seus postulats enfront d'una dreta i ultradreta que infonen pessimisme i desesperança, diu.
Davant d'un auditori de 5.000 persones, inclosos dirigents com el president de Brasil, Lula da Silva, ha subratllat que la cimera d'aquest cap de setmana a Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, llança un missatge d' "unitat".
"Unitat entre forces progressistes, entre països, entre generacions. Unitat en la diversitat per treballar junts i recuperar un horitzó compartit", ha dit per tancar dos dies d'actes amb líders de l'esquerra de tot el món, amb els quals pretén oferir una alternativa al president nord-americà, Donald Trump.
LA DRETA VOL FER SENTIR "VERGONYA"
En una crida a les seves bases, els ha comminat a sentir "orgull" de les seves idees i de la seva història malgrat que la dreta i la ultradreta mirin de fer-los sentir vergonya i els menyspreen amb "insults".
"Zurdos ens diuen a Argentina, progres en altres parts del món, pacifistes, charos a Espanya els diuen a les feministes, rojos als d'esquerres, verds als ecologistes; tot això ens retreuen", ha lamentat Sánchez, però assegura que "s'ha acabat".
"La vergonya canvia de bàndol i ho farà per sempre", ha proclamat. "A partir d'ara, la vergonya, per a ells, pels qui callen davant de la injustícia, exploten els treballadors i criminalitzen el diferent", i també per als qui "defensen el privilegi de les elits, recolzen la guerra i la violència a Gaza, a Cisjordània, a Ucraïna, al Líban, a l'Orient Mitjà. La vergonya, per a ells; per a nosaltres, l'orgull", ha dit.
ESPANYA NO SERÀ "MARE DE LA XENOFÒBIA"
Sánchez demana als seus que facin gala de les seves idees, com el repartiment de la prosperitat, la protecció del medi ambient, la defensa dels serveis públics i la igualtat entre homes i dones.
En aquest sentit ha aprofitat per reivindicar la regularització de mig milió de migrants que ha impulsat el seu govern i que l'oposició rebutja: "Li vull dir a la dreta i a la ultradreta que s'hi oposen que Espanya és filla de la migració i no serà mare de la xenofòbia".
També considera que cal sentir-se orgullosos d'estar "del costat bo de la Història", defensar la pau i el dret internacional i "cridar una i mil vegades sí a la pau i no a la guerra".
Finalment el cap de l'Executiu ha demanat no perdre "la fe en el progrés" i rebutjar el "pessimisme" i la "desesperança" que infon la dreta, ha dit.
"Ells busquen veure'ns espantats, abatuts, derrotats; volen que ens centrem a protegir la realitat, no a transformar-la; que ens preocupi tant retrocedir que ni tan sols intentem avançar", ha advertit.
Així, ha posat com a exemple l'acompliment del seu govern, dient que és possible crear ocupació i guanyar competitivitat i alhora frenar l'emergència climàtica. "Es pot protegir els més vulnerables i al mateix temps podem reforçar la protecció de la classe mitjana i treballadora", ha assegurat.