Sánchez arriba a Kíiv per reunir-se amb Zelenski en el primer dia de la Presidència espanyola de la UE

MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha arribat aquest dissabte a la capital ucraïnesa, Kíiv, per reunir-se amb el president del país, Volodímir Zelenski, en el que serà el primer acte de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.

"He volgut que el primer acte de la Presidència espanyola del Consell de la UE sigui a Ucraïna al costat de Volodímir Zelenski", ha assenyalat Sánchez en una publicació en el seu perfil de Twitter, en la qual ha compartit un vídeo de la seva arribada a la capital ucraïnesa.

El cap de l'Executiu espanyol ha assegurat que traslladarà al Govern i al Parlament d'Ucraïna "tota la solidaritat europea".

"Mantindrem el suport al poble ucraïnès fins que la pau torni a Europa", ha afegit.

La visita a Ucraïna ha arrencat oficialment al Parlament a les 10.30 hores (hora peninsular espanyola), on Sánchez pronuncia un discurs davant el plenari. Posteriorment, es reuneix amb Zelenski al palau presidencial i, cap a de les 12.30 hores, tots dos compareixen en una roda de premsa.

TERCERA VISITA A UCRAÏNA

La d'aquest dissabte és la tercera visita que Sánchez fa a Ucraïna des de l'inici de la invasió russa del país el 24 de febrer del 2022. La primera, en la qual va viatjar acompanyat per la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, es va produir l'abril del 2022 i va tenir ocasió de comprovar els estralls de la guerra a la localitat de Borodianka.

El cap de l'Executiu central va tornar a Kíiv en una data molt assenyalada, el 23 de febrer passat, vigília del primer aniversari del conflicte. En aquella segona ocasió, a més de reunir-se amb Zelenski, va pronunciar un discurs davant el Parlament ucraïnès.

Aquella visita es va produir abans del seu posterior desplaçament a la Xina, davant el president de la qual, Xi Jinping, va defensar el pla de pau formulat per Zelenski i la necessitat que el mandatari xinès parlés tant amb Moscou com amb Kíiv, i el que va fer setmanes més tard a Washington per reunir-se amb Joe Biden. Aquest pla de pau, ha insistit aquest divendres, és "la millor base per aconseguir una pau justa i duradora".

En aquesta ocasió, Sánchez viatja en plena contraofensiva ucraïnesa i una setmana després de la revolta fallida del cap del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, que va frenar l'avançament dels seus mercenaris cap a Moscou dissabte després d'un acord amb el president rus, Vladímir Putin, pel qual ha acabat a Bielorússia.