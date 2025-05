Sánchez anuncia que Espanya plantejarà a l'ONU que el TIJ es pronunciï sobre el bloqueig israelià a Gaza

Demana "redoblar la pressió sobre Israel" perquè "Palestina es dessagna davant dels nostres ulls"

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte a Bagdad (l'Iraq) que Espanya plantejarà davant de les Nacions Unides que el Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) declari si l'actual bloqueig israelià sobre la Franja de Gaza compleix amb el Dret Internacional, i ha cridat a "redoblar la pressió sobre Israel" perquè "Palestina es dessagna".

Sánchez ha fet aquesta crida durant la seva intervenció en la XXXIV Cimera de la Lliga Àrab, que se celebra aquest dissabte a Bagdad (l'Iraq) i a la qual ha acudit com a convidat. En aquest context, ha avançat també que Espanya i Palestina estan impulsant un nou projecte de resolució a l'Assemblea General de les Nacions Unides per exigir a Israel "la fi del bloqueig humanitari imposat a Gaza i l'accés complet i sense restriccions a l'assistència humanitària".

Israel va restaurar el seu bloqueig total a l'ajuda sobre l'enclavament palestí a principis de març, al mateix temps que va decidir reprendre la campanya militar contra les milícies de la Franja de Gaza, en el que va suposar la ruptura de l'alto el foc fins aleshores en vigor amb el moviment islamista palestí Hamas i també la interrupció del procés d'intercanvi entre ostatges i capturats israelians per presos palestins.

El president del Govern central ha anunciat concretament que "Espanya portarà una proposta a l'Assemblea de les Nacions Unides perquè el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) es pronunciï sobre el compliment per part d'Israel de les seves obligacions internacionals en relació amb l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza".

REDOBLAR LA PRESSIÓ SOBRE ISRAEL

Aquesta proposta, ha afegit, té la intenció de "redoblar la pressió sobre Israel per parar la massacre a Gaza", especialment a través de les vies que ofereix el Dret Internacional.

El TIJ ja està resolent la qüestió del bloqueig humanitari a Gaza en el sentit que les Nacions Unides han demanat al tribunal un aclariment sobre les obligacions legals que té Israel cap a les Nacions Unides, organitzacions internacionals i tercers estats per "garantir i facilitar la provisió sense obstacles de subministraments urgents d'ajuda que garanteixin la supervivència de la població civil palestina".

Israel no participa en aquest procediment però sí els Estats Units, el representant dels quals, Joshua Simmons, va manifestar a finals d'abril davant del tribunal que Israel té "interessos legítims en matèria de seguretat" i va explicar que el país nord-americà "defensa el flux d'ajuda" sempre que sigui amb "salvaguardes" per "evitar que això sigui utilitzat per una organització terrorista", una clara referència al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Les autoritats israelianes han posat l'accent que aquesta assistència arribarà a la seva destinació una vegada siguin alliberats els ostatges capturats pel grup armat palestí durant els atacs perpetrats el 7 d'octubre del 2023 contra sòl israelià, en els quals van morir 1.200 persones.

TREBALL CONJUNT AMB LA LLIGA ÀRAB

Durant la seva intervenció, Sánchez ha convidat els membres de la Lliga Àrab a treballar conjuntament perquè prosperi la resolució que Espanya vol impulsar juntament amb Palestina davant de l'Assemblea General de l'ONU i ha posat l'accent que l'accés a l'assistència humanitària ha d'aconseguir-se "sobre la base dels principis d'imparcialitat, d'independència, de neutralitat i sota la coordinació de les Nacions Unides".

Sánchez ha destacat que la seva presència en aquest fòrum "marca una fita en la relació d'Espanya amb la Lliga Àrab i els seus estats membre", una relació, ha indicat, "amb una llarga història d'amistat sincera basada en la confiança, el respecte i el desig compartit d'aconseguir un futur de pau i prosperitat".

PALESTINA ES DESSAGNA

"Palestina es dessagna davant dels nostres ulls", ha afirmat Sánchez, incidint que res del que passa a Gaza i Cisjordània "pot ser-li aliè a Europa ni a la resta del món", ja que la temptació de redibuixar a la força el mapa de l'Orient Mitjà "desperta els pitjors fantasmes del passat".

El president ha titllat d'"inacceptables" les xifres que llança la "gravíssima crisi humanitària" que pateix Gaza des d'octubre del 2023 --més de 50.000 morts, 100.000 ferits i dos milions de desplaçats interns. "No només vulneren qualsevol noció bàsica del principi d'humanitat, sinó que també violen els fonaments bàsics del Dret Internacional, el Dret Internacional Humanitari, i d'un ordre mundial en què prevalgui la justícia".

Per això, ha fet una crida a "detenir ja aquesta espiral de violència" i ha instat a fer ús de tot el "capital polític per revertir la situació i apostar decididament per la pau". I, per això, ha proposat quatre prioritats.

La primera, "exigir la fi immediata de la catàstrofe humanitària a Gaza" i, amb aquest objectiu ha anunciat la resolució en la qual ja treballen Espanya i Palestina. La segona prioritat que ha fixat Sánchez és "redoblar la pressió sobre Israel" perquè aturi "la massacre" a Gaza.

CONFERÈNCIA DE PAU DE NOVA YORK

Amb la vista posada a avançar cap a la "solució política", la tercera prioritat esmentada per Sánchez és defensar "sense matisos" l'oportunitat que, a parer seu, representa la Conferència de Pau prevista per al mes de juny a Nova York.

En aquest punt, ha remarcat que "l'única via cap a la pau a la regió és la implementació de la solució dels dos estats" i ha animat a altres països a seguir l'exemple d'Espanya reconeixent l'Estat Palestí.

"La conferència de juny sota el lideratge de l'Aràbia Saudita i també de França representa una oportunitat històrica que no podem desaprofitar però només tindrà èxit si hi ha un ampli consens àrab i europeu que culmini en una acció decidida del conjunt de la comunitat internacional", ha advertit.

Com a quarta prioritat el mandatari espanyol ha defensat la necessitat de reforçar el diàleg euro-àrab i islàmic. De fet, està convençut que "si la Unió Europea i la Lliga Àrab treballen conjuntament, amb un lideratge fort" seran "un motor com cap altre per resoldre els problemes de la regió".

Per això ha advocat per "reforçar aquesta col·laboració garantint que les normes internacionals s'apliquin a tots per igual, sense ambigüitats i sense dobles estàndards". "Espanya està compromesa a fer tot el possible", ha garantit.

REUNIÓ MINISTERIAL EL GRUP DE MADRID

Finalment, Sánchez recordat que la setmana que ve es reunirà a Madrid la reunió ministerial del Grup de Madrid amb països afins en favor d'un Estat palestí. "És un testimoni més del nostre compromís per avançar junts cap a la pau", ha apuntat, abans d'acabar amb una crida a l'optimisme.

"Les circumstàncies dramàtiques que travessa l'ordre global semblen abocar-nos a una successió permanent de conflictes i no té per què ser així. Per això Espanya continuarà apostant pel multilateralisme i trobaran el nostre país un país aliat per enfortir i millorar el sistema multilateral. Només així serem capaços d'aconseguir una pau duradora a l'Orient Mitjà. Avui i sempre poden comptar amb el meu compromís polític i personal i el d'Espanya per afrontar aquests problemes des del diàleg i l'esperança", ha conclòs.