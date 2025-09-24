Publicat 24/09/2025 19:49

Sánchez anuncia amb Lula, Petro i Boric que el pròxim fòrum "contra l'extremisme" serà a Madrid

El presidete del Govern, Pedro Sánchez, junt amb els presidents de Brasil, Lula da Silva i Xile, Gabriel Boric, en la clausura del fòrum 'En defensa de la Democràcia, lluitant contra l'extremisme'
MONCLOA

MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha participat en el fòrum 'En defensa de la Democràcia, lluitant contra l'extremisme' a Nova York amb els presidents de Xile, Brasil i Colòmbia i Uruguai, i ha anunciat que la propera edició es farà a Madrid l'any 2026.

Sánchez ha clausurat l'acte amb Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro i Yamandú Orsi, que són als Estats Units per al 80 període de sessions de l'Assemblea General de Nacions Unides.

També hi han participat l'expresidenta de Xile i candidata a secretària general de l'ONU, Michele Bachelet, i el president de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

"Mirarem d'estar a l'altura", ha dit Sánchez en la clausura d'aquest esdeveniment en què han acordat establir una xarxa de centres de pensament "democràtic i progressista", i també col·laborar darrere d'una gobernança de la tecnologia "al servei de les persones". Els estats membres també han pactat "lluitar contra la desinformació climàtica", segons el cap de l'Executiu.

Per a Sánchez aquesta sèrie d'acords va en línia amb el ja pactat en la reunió del fòrum que van mantenir aquest mateix any a Xile, però ha afegit que queda feina per endavant, com incorporar més dones i aconseguir més participació de països asiàtics.

Contador