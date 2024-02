Sánchez afirma que Espanya estarà amb Ucraïna "el temps necessari" en el segon aniversari de la invasió

MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El pressenteix del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que Espanya estarà amb Ucraïna "el temps necessari", just quan es compleixen dos anys de la invasió russa, i ha demanat "la fi de l'agressió russa" i mantenir una actitud ferma davant el president rus, Vladímir Putin.

"Hem de mantenir una actitud ferma davant Putin. Exigim la fi de l'agressió russa i el respecte a la integritat territorial d'Ucraïna. Espanya estarà amb Ucraïna el temps necessari", ha escrit Sánchez a les seves xarxes socials aquest dissabte.

Aquest 24 de febrer es compleixen dos anys de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, tal com ha recordat Sánchez en el mateix missatge, en el qual ha denunciat les morts i les conseqüències no només per a Ucraïna sinó per a tot el planeta.

"Milers de vides sacrificades en un somni imperialista que no només arrasa un país, sinó que afecta l'estabilitat i la pau mundial", ha remarcat el president.