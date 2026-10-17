Bukele nega excarceració massiva després de plantejar beneficis pel 50% de col·laboradors de les bandes

Camilo Freedman / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Salvador, Nayib Bukele, ha negat que el seu Govern tingui previst alliberar la meitat dels reclusos vinculats a l'activitat de les bandes criminals al país i ha aclarit que aquesta xifra fa referència únicament a una possible revisió dels casos de persones empresonades per col·laborar amb aquestes estructures criminals, després de posar aquesta setmana sobre la taula un programa que podria derivar en la "llibertat condicional" de vora un 50% dels presos per col·laboració amb aquestes entitats.
Segons ha explicat, al voltant de la meitat d'aquest grup de presos podria accedir a beneficis penitenciaris a través del programa 'Cero Ocio', una iniciativa de treball i reinserció que permetria reduir el temps de permanència a la presó.
"Nosaltres creiem, en una prèvia revisió, que aproximadament un 50% podria entrar al programa 'Cero Ocio' per poder sortir més ràpid, reformat, en lloc d'esperar deu anys perquè surti més criminal", ha afirmat Bukele durant una intervenció en la qual ha respost a les informacions sobre un suposat alliberament massiu de presos.
El mandatari ha insistit que la mesura no suposaria l'excarcelació automàtica, sinó que les autoritats examinarien individualment els expedients per determinar el grau d'implicació de cada detingut. "Anem a revisar els casos i anem a veure quin nivell", ha assenyalat, abans de subratllar que no totes les persones que han col·laborat amb una 'pandilla' han exercit les mateixes funcions ni tenen necessàriament la mateixa responsabilitat penal.
Bukele ha rebutjat així els titulars que, al seu entendre, han presentat la mesura com un alliberament de desenes de milers de presos en un context de suposat deteriorament de la seva estratègia de seguretat.
"Cap 'pandiller' sortirà lliure. Mai", ha recalcat, una afirmació amb la qual ha volgut distingir entre els integrants de les organitzacions criminals i aquells que, sense pertànyer formalment a aquestes, hi han mantingut algun tipus de col·laboració.
"Espero que els mitjans que van reportar que anàvem a alliberar la meitat dels presos i que anàvem a alliberar 46.000 (persones) posin una fe d'errades", ha manifestat, alhora que ha demanat a aquests mitjans que, en cas que no publiquin una rectificació formal, incorporin almenys un aclariment sobre l'abast de les seves declaracions.
DEFENSA DE LA REINSERCIÓ I DE L'ENDURIMENT PENAL
El president salvadoreny ha aprofitat la seva resposta als mitjans per reivindicar les reformes penals impulsades pel seu Executiu i defensar que el sistema penitenciari ha de combinar el càstig amb la preparació per a un eventual retorn dels reclusos a la societat.
Així, per una banda, ha defensat el programa 'Cero Ocio', destacant que gràcies a ell milers de reclusos participen en activitats laborals i formatives, i ha presentat els beneficis penitenciaris com una eina per evitar que les persones que eventualment recuperin la llibertat tornin a delinquir, no com una política d'indulgència amb la delinqüència.
D'altra banda, Bukele ha recordat que el seu Govern va introduir la cadena perpètua al Salvador a l'abril i ha elogiat la reforma per impedir que determinats delinqüents tornin al carrer.
Així mateix, ha defensat l'increment de les penes per pertinença a associacions il·lícites, que, d'acord amb les dades que ha exposat, han passat d'entre dos i quatre anys a entre 20 i 40 anys de presó.
El mandatari ha plantejat totes dues actuacions com a necessàries, argumentant que no tots els delictes es poden castigar amb cadena perpètua i que fins i tot els països amb polítiques penals més severes mantenen condemnes que permeten als presos recuperar la llibertat. "Això no és ser tou amb els criminals", ha sostingut, en referència als programes de reinserció.