Israel reconeix "la sobirania del Marroc sobre el territori del Sàhara Occidental"

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Israel ha reconegut formalment la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental en una carta en remesa pel primer ministre, Benjamin Netanyahu, al rei Mohamed VI, segons ha anunciat aquest dilluns la Casa Reial alauí.

En la seva missiva, Netanyahu informa a Mohamed VI de la decisió d'Israel de "reconèixer la sobirania del Marroc sobre el territori del Sàhara Occidental", segons el comunicat oficial, recollit per l'agència MAP.

Com ja ocorregué amb el gir d'Espanya respecte al Sàhara, ha estat Rabat qui ha anunciat la nova postura oficial d'Israel. Al març de 2022 va ser també la Casa Reial alauí la que va informar de la carta del president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual es recolzava el pla d'autonomia marroquina pel Sàhara com "la base més sòlida, realista i creïble" per a una solució al conflicte.

En el cas d'Israel, el seu posicionament està en línia amb l'adoptat al desembre de 2020 pel llavors president nord-americà, Donald Trump, que també va reconèixer la sobirania de Rabat sobre l'antiga colònia espanyola. Aquella va ser precisament la moneda de canvi perquè el Marroc normalitzés la relació amb Israel.

Ara, Netanyahu ha fet saber a Mohamed VI que la nova postura israeliana quedarà "reflectida en tots els actes i documents" del Govern i que la decisió serà transmesa a "Nacions Unides, les organitzacions regionals i internacionals de les quals Israel és membre, així com a tots els països amb els quals manté relacions diplomàtiques".

Així mateix, el primer ministre israelià ha informat al monarca marroquí que està valorant positivament "l'obertura d'un consolat a la ciutat de Dajla".

Cal recordar que també l'Administració Trump va anunciar l'obertura d'un consolat en aquesta localitat del Sàhara Occidental, si bé amb l'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca aquesta mesura no s'ha concretat encara que no hi ha hagut marxa enrere quant al reconeixement de la marroquinitat del Sàhara.