Sàhara.- El Front Polisari celebra el veto rus a la proposta de resolució dels EUA sobre el Sàhara Occidental

Manuel Elias / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El representant del Front Polisari a l'ONU, Sido Mohamed Omar, ha destacat aquest divendres des de Nova York el veto de Rússia al Consell de Seguretat a l'última proposta de resolució dels Estats Units sobre el Sàhara Occidental, que recolza el pla d'autonomia marroquina, i ha celebrat que es tracta d'"un dia històric per al poble sahrauí".
Omar ha ressaltat la importància de les mobilitzacions de la població sahrauí dels últims dies per "fer fracassar els intents de l'Estat d'ocupació marroquina i de tots els qui el recolzen" fent arribar la seva veu i el seu missatge clar fins a Nova York.
Així, ha posat de manifest el "dret inalienable del poble sahrauí a una existència lliure i sobirana" com a "línia vermella que no es negocia, una línia vermella marcada per les caravanes dels màrtirs i per la sang vessada".
Com a conseqüència, amb l'ajuda d'amics i aliats, "s'ha aconseguit frenar una conspiració que es tramava contra l'existència lliure del poble sahrauí" i ha manifestat en particular el seu "agraïment" a la Federació Russa pel seu veto. La Xina, el Pakistan i Somàlia s'han abstingut, ha destacat Omar.
El Polisari considera que el text proposat per Washington s'aparta dels principis fixats pel dret internacional i despullaria el contenciós del caràcter de conflicte per descolonització, legitimant així l'"ocupació il·legal" marroquina del Sàhara Occidental i establint un "perillós precedent" per a la pau i seguretat en l'àmbit regional i internacional.
L'antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental va ser ocupada pel Marroc el 1975 malgrat la resistència del Front Polisari, amb qui es va mantenir en guerra fins al 1991, quan ambdues parts van signar un alto el foc amb vista a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, però les diferències sobre l'elaboració del cens i la inclusió o no dels colons marroquins han impedit fins al moment la seva convocatòria.
La proposta nord-americana preveia la pròrroga de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO), el mandat del qual expira aquest mateix dissabte. Moscou també ha presentat la seva pròpia resolució que omet qualsevol referència al pla d'autonomia elaborat per Rabat, però ha estat vetada igualment pels Estats Units.