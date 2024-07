França reconeix la sobirania marroquina del Sàhara Occidental: "És l'única base per aconseguir una solució"

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dimarts que reconeix la sobirania marroquina del territori del Sàhara Occidental com a "única base per aconseguir una solució política justa", per la qual cosa París "té la intenció d'actuar d'acord amb aquesta posició tant a nivell nacional com a internacional".

Així ho ha dit en un comunicat la Casa Real alauita, que ha assenyalat que Macron s'ha dirigit al rei Mohamed VI en una missiva en què considera que "el present i el futur del Sàhara Occidental s'emmarquen en la sobirania marroquina".

En aquest sentit i amb motiu del 25 aniversari del Dia del Tron, que commemora la presa de possessió del monarca, el president gal ha reiterat que "l'autonomia marroquina és el marc en què ha de resoldre's aquesta qüestió".

"El nostre suport al pla d'autonomia proposat pel Marroc el 2007 és clar i constant", ha assegurat, abans d'afirmar que l'objectiu és una solució "duradora i negociada conforme a les resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides".