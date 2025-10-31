Sàhara.- El Consell de Seguretat de l'ONU recolza el pla marroquí pel Sàhara Occidental i prorroga un any la MINURSO

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha acordat aquest divendres prorrogar un any el mandat de la Missió de Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO), en aprovar una resolució que recolza el pla d'autonomia marroquina per a l'excolònia espanyola.
Un total d'onze països han votat a favor, mentre que cap s'hi ha oposat. No obstant això, cal esmentar que tres s'han abstingut: Algèria, Xina i Rússia. Amb el vistiplau a aquest document --presentat per Estats Units--, el mandat de la MINURSO estarà vigent fins a octubre de 2026.
El representant nord-americà davant de l'ONU, Mike Waltz, ha defensat que el text aprovat ha estat fruit d'"un esforç genuí i constant per incorporar les propostes de tots", i ha afirmat que Washington està "profundament decidit a recolzar una solució mútuament acceptable" per a l'excolònia espanyola.
"Exhortem a totes les parts a que aprofitin les properes setmanes per asseure's a la taula i participar en converses serioses, utilitzant la proposta d'autonomia del Marroc, que és creïble i que és l'única solució justa i duradora a aquesta qüestió", ha declarat.