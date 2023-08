La SADC considera que les eleccions a Zimbàbue no han assolit els requisits democràtics mínims

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

Els observadors de la Comunitat per al Desenvolupament d'Àfrica Austral (SADC) consideren que les eleccions presidencials del passat dimecres a Zimbàbue, malgrat el pacífic desenvolupament, "no han assolit els requisits marcats per la Constitució de Zimbàbue, la llei electoral" ni els principis de l'organització regional africana.

D'acord amb el que s'havia vist en la campanya electoral i en el desenvolupament dels comicis, l'informe inicial de la SADC demana millores a la Comissió Electoral de Zimbàbue en diversos àmbits com l'accés al registre de votants o la cobertura dels comicis per part dels mitjans de comunicació estatals. Així mateix, critica el sistema de pagament per nominacions donada l'elevada quantitat de diners que han de reunir els candidats per garantir-ne la participació.

Així mateix, la SADC destaca la presència d'una "organització ombrívola", Socis Eterns de Zimbàbue (FAÇ), considerada pels seus crítics com una màfia al servei del president del país i vencedor dels comicis, Emmerson Mnangagwa.

"Els nostres observadors han confirmat l'existència d'aquest grup, els agents del qual eren fàcilment identificables gràcies als pegats que portaven a la roba, mentre que es presentaven com a observadors locals", expliquen els observadors.

La reacció del Govern a l'informe inicial ha estat enèrgica fins al punt que Mnangagwa va dedicar part del seu discurs triomfal de dissabte a la nit a defensar-se de les crítiques. "Algunes missions d'observació han anat més enllà del deure quan han qüestionat una llei electoral aprovada pel nostre propi Parlament. Les eleccions no les he fet jo. Jo m'he limitat a competir-hi", ha indicat durant el seu discurs, recollit pel portal New Zimbabue.

Altres responsables del partit del Govern zimbabuès han arribat a denunciar que l'informe ha estat manipulat per ordre del "enemics del país", com el president zimbabuès Hakainde Hichilema per orquestrar un canvi en el poder, tenint en compte que l'exvicepresident del país Nevers Mumba és precisament cap d'aquesta missió d'observació.

En resposta, la missió d'observació lamenta aquesta classe de declaracions vistes a la televisió, xarxes socials i diaris del país, que descriu com a "crues, grolleres i que porten a l'engany", en un comunicat addicional publicat en el seu compte de Twitter.

"La declaració preliminar dels observadors", recorda la SADC, "és una posició d'observació col·lectiva (...) i no una opinió subjectiva d'un individu". L'organització regional, finalment, "crida tothom a exercir responsabilitat i decòrum en la forma en què expressen opinions sobre el procés electoral i la missió en general".