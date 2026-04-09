Rutte veu a Trump "decebut" amb l'OTAN però recorda el suport de "la gran majoria" de països europeus

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assenyalat que el president dels Estats Units, Donald Trump, està "clarament decebut" amb "molts aliats" de l'Aliança Atlàntica, després d'haver mantingut una reunió aquest dimecres amb el mandatari nord-americà en la qual, segons ha assegurat, li ha traslladat que "la gran majoria" dels països europeus han "col·laborat" amb el seu país, després de setmanes de retrets des de la Casa Blanca a les restriccions i reticències de socis com Espanya o França a les operacions militars nord-americanes contra l'Iran.
"Està clarament decebut amb molts aliats de l'OTAN i entenc el seu punt de vista, però també vaig poder assenyalar que la gran majoria dels països europeus han col·laborat amb l'establiment de bases, logística, sobrevols i garantint el compliment dels seus compromisos", ha manifestat Rutte en una entrevista amb la cadena CNN, després de la referida reunió.
En aquesta línia, el cap de l'OTAN ha volgut emfatitzar que aquesta "gran majoria" de països europeus, França inclusivament, "han complert amb el que es van comprometre a fer en un cas com a aquest", per la qual cosa ha reivindicat a Europa com una "plataforma de poder pels Estats Units que ha estat en ple funcionament durant les últimes dues setmanes", malgrat que, ha admès, "no tots els països europeus han complert aquests compromisos".