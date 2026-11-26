Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P
MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, i el president dels Estats Units, Donald Trump, han assegurat haver mantingut "una reunió excepcional" en la residència particular de l'inquilí de la Casa Blanca a Florida, Mar-a-Lago, en la qual han abordat "la importància que Rússia eviti qualsevol acció" que faci créixer la guerra d'Ucraïna, després que Rutte faig defensat la gestió de Trump entorn del conflicte.
"La reunió ha estat molt significativa, i en ella s'han tractat principalment la guerra entre Rússia i Ucraïna i el conflicte a l'Iran, així com tots els assoliments sense precedents que hem aconseguit junts en les cimeres de l'Haia i Ankara", resa el comunicat conjunt emès al final de la trobada, que al·ludeix d'aquesta forma a les cimeres de l'OTAN en els estius de 2025 i 2026, escenari de les pressionis del mandatari nord-americà pel que fa a la despesa en defensa dels seus socis.
En la reunió, agrega la nota, Rutte i Trump també han tractat "la importància que Rússia eviti qualsevol acció que, de forma intencionada o no, ampliï el conflicte", en al·lusió a la guerra d'Ucraïna, "així com la importància d'aconseguir una solució pacífica a la guerra al més aviat possible".