Rutte es reunirà dilluns amb Dinamarca i Groenlàndia en plena crisi per les pretensions de Trump

BRUSSEL·LES 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, es reunirà dilluns vinent amb el ministre de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, i la ministra d'Exteriors i Recerca de Groenlàndia, Vivian Motzfeldt, en plena crisi a Groenlàndia per les pretensions de l'administració de Donald Trump d'apoderar-se de l'illa.
Així ho ha anunciat l'Aliança Atlàntica en un comunicat, en el qual detalla que la reunió es produirà a la seu de l'OTAN a Brussel·les, si bé per ara no ha donat més detalls de la reunió amb els dos ministres de Dinamarca i Groenlàndia.
Durant la trobada previsiblement s'abordarà la seguretat de l'Àrtic, un assumpte que Rutte ha defensat aquesta setmana com "una prioritat" per a l'Aliança Atlàntica en esgrimir que el desglaç està obrint noves rutes marítimes i que, per tant, l'OTAN s'ha d'assegurar de "fer-ho tot per protegir la regió".
Aquesta reunió té lloc després que dimecres passat els ministres d'Exterior de Dinamarca i Groenlàndia mantinguessin una trobada a la Casa Blanca amb el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, i amb el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, en la qual totes dues parts van acceptar col·laborar però van diferir sobre la possibilitat que Washington controli l'illa.