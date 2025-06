Rutte es mostra convençut que els aliats de l'OTAN pactaran el 5%: "No hi ha alternativa"

LA HAIA, 25 juny (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda) -

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, s'ha mostrat aquest dimecres convençut que els 32 aliats de l'OTAN pactaran el nou horitzó de despesa per dedicar el 5% a Defensa la pròxima dècada, malgrat reconèixer que la decisió és "difícil" però insisteix en que "no hi ha alternativa" a l'amenaça que representa Rússia.

"Són decisions difícils, siguem sincers. Els polítics han de prendre decisions en l'escassetat", ha assegurat el líder de l'OTAN en la seva arribada a la cimera de La Haia, on es preveu que es confirmi la senda de despesa fins al 2035. D'aquesta forma ha minimitzat l'oposició d'Espanya al nou llindar, assegurant que no li preocupa que la postura del president del Govern central, Pedro Sánchez, rebenti la cita.

Rutte ha recalcat que els països de l'OTAN "han de trobar els diners" i prendre "decisions polítiques". "Ho reconec totalment", ha admès, si bé ha recalcat que "no hi ha alternativa" a disparar la despesa davant l'escenari internacional turbulent.

La Haia serà una cimera amb un únic tema, la senda d'inversió en defensa per a la propera dècada, i en la qual s'espera que tots els països es comprometin amb el nou llistó de despesa del 5% del PIB, que reclama el president dels Estats Units, Donald Trump, malgrat l'oposició de Sánchez, que demana complir els requeriments militars de l'Aliança sense cenyir-se a un percentatge de despesa.

Sobre la taula dels líders aliats hi ha la proposta per dedicar el 3,5% a despesa en Defensa pur i un 1,5% addicional per a inversions relatives a seguretat, recepta amb la qual l'OTAN arrodoneix al llindar del 5% que reclama Trump des de fa mesos.

Malgrat les reticències d'alguns aliats, com Itàlia, Canadà, Eslovàquia o Bèlgica, que han assenyalat les seves dificultats amb l'objectiu de despesa, Espanya és qui ha abanderat el 'no' al nou horitzó, i en una negociació contrarellotge prèvia a la cimera ha aconseguit que l'OTAN li concedeixi flexibilitat per fixar la seva pròpia senda de despesa.