Rutte manté que Espanya "no pot" complir amb les seves obligacions a l'OTAN amb una despesa inferior al 3,5%

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat aquest dimecres per la nit després d'una reunió amb el president dels Estats Units, Donald Trump, que Espanya "no pot" complir amb els seus compromisos de seguretat amb l'aliança amb un percentatge de despesa militar inferior al 3,5 per cent, una postura que ha tornat a provocar la crítica a l'Executiu espanyol des de la Casa Blanca.
"Espanya s'ha compromès a complir l'objectiu. Afirmen que poden fer-ho amb un percentatge inferior al 3,5 per cent. Els vaig respondre 'No podeu', i molt aviat ho comprovarem", ha declarat Rutte sobre la seva discrepància amb la postura del Govern de Pedro Sánchez.
El líder de l'organització atlantista, que ha afirmat "conèixer molt bé" al mandatari espanyol i haver mantingut "nombroses converses" amb ell, s'ha pronunciat d'aquesta manera a la seva sortida de la Casa Blanca, després d'una trobada amb la premsa juntament amb Trump en la qual també han tingut cabuda les crítiques a la posició espanyola a l'OTAN.