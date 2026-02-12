Rutte constata "un canvi de mentalitat" dels aliats europeus de l'OTAN: "Europa ha de fer un pas endavant"

BRUSSEL·LES 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha constatat "un canvi de mentalitat" entre els socis europeus de l'Aliança Atlàntica després de la reunió de ministres de Defensa d'aquest dijous a la seu de l'organització, en la qual tots han coincidit en la "urgència" i la "necessitat" de garantir una dissuasió efectiva, i que això requereix "una defensa europea molt més forta".
"El que he vist i sentit avui és diferent a altres reunions de l'OTAN en què he participat", ha valorat el cap de l'Aliança en una conferència de premsa al final de la trobada entre els responsables de Defensa aliats a la seu de l'OTAN a Brussel·les.
Rutte ha celebrat un millora de les relacions en comparació amb fa dos anys, i ha assenyalat que, des de la cimera de la Haia --on els estats membres van assumir invertir el 5% del PIB en defensa i seguretat--, s'ha evidenciat un notable "progrés" en el camí perquè l'OTAN "es mantingui forta" i perquè "la responsabilitat de la seguretat col·lectiva es comparteixi equitativament".
"Un canvi real de mentalitat. Una unitat de visió. Una defensa europea molt més forta dins l'OTAN. Tots al voltant de la taula compromesos", ha valorat, després d'afegir que els 32 membres coincideixen en el "sentit d'urgència" i en la importància de "treballar plegats" per "mantenir fora de perill els mil milions de ciutadans".
Rutte ha detallat que els aliats han assumit "compromisos clars" per assolir els objectius de capacitat, i treballen per "assegurar una preparació" en cas d'un combat. "Això exigeix invertir molt més, i estan fent precisament això", ha afegit.
El cap polític de l'OTAN ha posat d'exemple Dinamarca, Estònia, Letònia, Lituània i Polònia, que ja han dut a terme "augments importants" de despesa en defensa, i ha posat èmfasi en Alemanya, que aviat "duplicarà la seva inversió".