Rutte avisa que qualsevol "error de càlcul" de Putin rebrà una resposta "devastadora"

BRUSSEL·LES 26 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assenyalat aquest dimecres des de Varsòvia que qualsevol "error de càlcul" del president rus, Vladímir Putin, contra Polònia o qualsevol altre aliat rebrà una resposta "devastadora", després de reafirmar davant el primer ministre polonès, Donald Tusk, la vigència de la clàusula de defensa mútua de l'organització.

"Quan es tracta de la defensa de Polònia i de la defensa general del territori de l'OTAN, si algú calcula malament i creu que se'n pot sortir amb la seva amb un atac a Polònia o qualsevol altre aliat, es trobarà amb tota la força d'aquesta temible aliança", ha assegurat Rutte en unes declaracions sense preguntes al costat de Tusk.

Davant el mandatari polonès, el líder de l'OTAN ha insistit que la reacció a un atac "serà devastadora". "Això ha de quedar molt clar per a Vladímir Putin i per a qualsevol que ens vulgui atacar", ha recalcat.

Prèviament, el mandatari polonès ha reconegut que en plenes negociacions entre Rússia i els EUA sobre la guerra a Ucraïna, l'OTAN s'enfronta a escenaris "no escrits al 100% per nosaltres", raó per la qual ha insistit que l'article 5 de l'OTAN "continua en vigor".

"Aquesta confirmació és molt important aquí a Varsòvia, especialment en un moment en el qual hi ha tantes interpretacions, inestabilitat i quan la geopolítica està canviant davant els nostres ulls", ha subratllat.

En aquest sentit, Rutte ha recalcat que compta amb el compromís del president dels EUA, Donald Trump, per a una "OTAN forta". "Però també va deixar clar que Europa ha de fer un pas endavant, i Polònia l'està fent", ha afirmat respecte a la posició de Washington sobre l'OTAN.