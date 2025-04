Rutte assegura des de Washington que tant Europa com Canadà han incrementat la seva despesa en Defensa

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat aquest dijous per la nit des de Washington, on s'ha reunit amb el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i el president nord-americà, Donald Trump, que tant Europa com Canadà han incrementat la seva despesa en defensa per impulsar una aliança atlàntica "més forta i més justa".

"Gràcies per la càlida benvinguda i l'interessant debat sobre com garantir una OTAN més forta i més justa. Europa i Canadà han incrementat la despesa en defensa i tots estem treballant per augmentar la capacitat de producció", ha dit Rutte en xarxes socials després de la seva trobada amb Hegseth.

Posteriorment, després de reunir-se amb l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha assegurat que el compromís dels Estats Units amb l'Aliança Atlàntica és "total".