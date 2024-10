Rutte agafa el relleu al capdavant de l'OTAN amb la despesa militar com a objectiu

BRUSSEL·LES, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre neerlandès, Mark Rutte, ha esdevingut aquest dimarts formalment el nou secretari general de l'OTAN després de rebre el comandament del líder sortint, Jens Stoltenberg, en un acte del Consell Atlàntic, òrgan de decisió de l'organització.

En un acte simbòlic a les casernes generals de l'ens a Brussel·les, Stoltenberg ha cedit el seient a Rutte davant els ambaixadors dels 32 aliats, moment en el qual el polític neerlandès ha pres possessió del càrrec afirmant que l'augment de la despesa militar i el suport a Ucraïna seran les seves principals prioritats.

"La meva primera prioritat és mantenir forta l'OTAN i assegurar que les defenses continuen efectives i creïbles contra totes les amenaces", ha subratllat davant els representants dels aliats.

En aquest sentit, ha assegurat que l'OTAN necessita "més forces amb més mitjans i més innovació", la qual cosa requerirà una despesa més gran en defensa. "Per fer més, cal gastar més. No hi ha alternativa lliure de cost", ha subratllat.

Rutte ha recalcat que la seva segona prioritat principal serà augmentar el suport d'Ucraïna i acostar Kíiv a l'OTAN. "No hi pot haver seguretat a Europa sense una Ucraïna forta i independent", ha ressaltat, després d'apuntar que el conflicte no es limita al front.

Per escenificar el traspàs de poders, el dirigent noruec ha passat a mans del polític neerlandès un mall viking donat per Islàndia, que l'OTAN només fa servir en ocasions especials.