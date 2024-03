Zelenski rebutja tota legitimitat de les eleccions del "dictador" Vladimir Putin

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha criticat aquest diumenge la "imitació" d'eleccions celebrades de divendres a diumenge a Rússia en què el "dictador" Vladimir Putin opta a sis anys més en el poder.

"No hi ha legitimitat en aquesta imitació d'eleccions i no pot haver-n'hi", ha afirmat en el seu habitual discurs vespertí.

Putin, "el dictador rus", "senzillament s'ha tornat un addicte del poder i està fent tot el possible per governar per sempre". "No hi ha mal que no cometria per ampliar el seu poder personal i no hi ha ningú al món sencer que estigui fora de perill", ha avisat.

"Hi ha d'haver una retribució justa per a tot el que han fet els assassins russos en aquesta guerra i perquè Putin mantingui el poder durant tota la seva vida. Només té por d'una cosa: la justícia", ha afegit.

Zelenski ha agraït com és habitual la tasca de les forces militars ucraïneses i ha destacat l'ajuda militar de països com Estats Units, Dinamarca, Alemanya, República Txeca, Grècia o Canadà.

El dirigent ucraïnès ha esmentat en particular el president francès, Emmanuel Macron, pel seu "lideratge" i per "la perspectiva estratègica per una seguretat real i duradora a Europa que només és possible si Putin és derrotat en aquesta guerra".

Macron ha defensat els últims dies la possibilitat d'enviar tropes a Ucraïna per combatre a les forces russes en pro del bé major que seria derrotar Rússia, un plantejament que xoca frontalment amb el d'altres socis com Alemanya.