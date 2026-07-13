Rússia i la Xina fan maniobres militars conjuntes al mar Groc

Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Arxiu
MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Les forces armades de Rússia i la Xina han desenvolupat aquest dilluns unes maniobres militars conjuntes al mar Groc en una millora de les seves relacions bilaterals i la cooperació en matèria de defensa, ha informat la Flota del Pacífic, la segona força naval de l'Armada russa.
En concret, Moscou i Pequín han emprès un seguit de pràctiques de tir després del desplegament de diversos vaixells de guerra a la zona. Les maniobres, amb el nom Cooperació Naval 2026, s'allargaran durant diversos dies.
Està previst que els mariners de tots dos països posin a prova els seus sistemes d'artilleria i metralladores, simulant capacitats de defensa davant un possible atac amb vehicles aeris i llanxes no tripulades, tal com ha aclarit la Flota del Pacífic en un comunicat.
"Amb el suport de l'aviació naval, els mariners practicaran operacions conjuntes de rescat, guerra antisubmarina i defensa aèria, i faran maniobres conjuntes amb l'ús d'artilleria. Els exercicis se centraran a contrarestar conjuntament els sistemes robòtics i altres amenaces modernes al mar", recull el text.
Per la seva banda, les forces xineses han afirmat que "en l'àmbit del suport al combat submarí, les forces xineses aprofitaran l'experiència russa en una maniobra conjunta de rescat de submarins per adquirir experiència pràctica en la detecció col·laborativa de submarins de diversos tipus i en el rescat d'emergència submarina", ha declarat un portaveu de l'Exèrcit xinès al diari 'South China Morning Post'.
Aquestes maniobres han tingut lloc poc després de l'assaig balístic de Pequín des d'un submarí de propulsió nuclear, una mesura que ha suscitat les crítiques dels Estats Units i amb la qual el gegant asiàtic vol demostrar el seu progrés en el marc de la dissuasió nuclear.